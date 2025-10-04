Logo Epoch Times

vor 8 Minuten

Drohnen-Alarm erster Fall für neuen Sicherheitsrat im Kanzleramt

vor 28 Minuten

Polizei fasst Hobbydrohnenpilot am Frankfurter Flughafen

vor einer Stunde

Dobrindt will schnelle Asylverfahren und Dauer-Abschiebehaft

vor einer Stunde

Dutzende Gaza-Flotten-Teilnehmer abgeschoben - 14 Deutsche in Gewahrsam

vor 2 Stunden

Drohnensichtungen München: Bundeswehr leistet Amtshilfe am Flughafen

vor 4 Stunden

Nordseeküste: Bundesamt warnt vor Sturmflut

vor 4 Stunden

Nach Restaurierung: Grab von Pharao Amenhotep III. im Tal der Könige eröffnet

vor 5 Stunden

Russell mit Rekordrunde zur Pole Position in Singapur

vor 5 Stunden

Schriftstellerin Herta Müller sieht Beginn eines neuen Antisemitismus

vor 6 Stunden

Vorwurf: Geschlagen, eingesperrt und nackt fotografierte Kinder in SOS Kinderdorf

Logo Epoch Times
Hartes Vorgehen gegen Opposition

Zehntausende bei Protesten in Georgien - Polizei setzt Tränengas ein

In Georgien protestierten heute zehntausende Menschen gegen die Regierung – zugleich fanden Kommunalwahlen statt. Regierungschef Kobachidse warf der Opposition „Radikalität“ vor.

top-article-image

Anhänger der georgischen Opposition versammeln sich am Tag der Kommunalwahlen am 4. Oktober 2025 im Zentrum von Tiflis.

Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Georgien haben am Tag der Kommunalwahlen zehntausende Menschen gegen die Regierung protestiert. In der Hauptstadt Tiflis versuchte eine Gruppe von Demonstranten dabei am Samstag, in den Präsidentenpalast einzudringen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein.
Opposition und Demonstranten werfen der Regierung in Tiflis vor, sich Russland anzunähern und sich von der EU und ihren demokratischen Standards abzuwenden. Die Regierung weist dies zurück.

Hartes Vorgehen gegen Opposition

Das Kaukasusland hielt am Samstag inmitten der angespannten politischen Lage Kommunalwahlen ab. Für die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum von Regierungschef Irakli Kobachidse war die Wahl der erste wichtige Stimmungstest nach der umstrittenen Parlamentswahl im Oktober 2024. Nachdem sich der Georgische Traum dabei zum Sieger erklärt hatte, protestierten monatelang zehntausende Regierungsgegner.
Im Vorfeld der jetzigen Kommunalwahlen riefen Teile der Opposition zum Boykott und zum Protest auf. Der inhaftierte Ex-Präsident Michail Saakaschwili rief seine Anhänger auf, so „die letzte Chance“ zur Rettung der georgischen Demokratie zu nutzen.
Regierungschef Kobachidse hatte ein hartes Vorgehen der Polizei im Falle von Ausschreitungen bei der Wahl angedroht. Er warf den Oppositionsanhängern „Radikalität“ vor. „Ihre Revolutionsversuche werden definitiv scheitern“, sagte Kobachidse. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.