Logo Epoch Times

vor 20 Minuten

Ende der Krise? KfW wird zuversichtlicher für Wirtschaft

vor 39 Minuten

Estland würde Friedenstruppen in die Ukraine schicken

vor einer Stunde

Hunderttausende Menschen in Vietnam bringen sich wegen Taifuns in Sicherheit

vor einer Stunde

Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl

vor einer Stunde

Geschäftsklima in Deutschland im August erneut leicht verbessert

vor 2 Stunden

Warum Luxusuhren bei jungen Menschen so gefragt sind

vor 2 Stunden

Unicredit stockt bei Commerzbank auf - Übernahmeangebot naht

vor 3 Stunden

Koalition plant Neustart: Mit Grillabend für bessere Stimmung

vor 3 Stunden

Wadephul sieht Kroatien als Schlüssel für EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten

vor 4 Stunden

Merkel zu Migration: Haben so vieles geschafft

Logo Epoch Times
SpaceX

Zehnter Testflug von Rakete Starship um einen Tag verschoben

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX sagt einen neuen Testflug seiner Riesenrakete Starship ab – nach einem Fehler an den Bodensystemen. Die Rakete soll erst am Dienstag starten.

top-article-image

Das Starship wird für einen Testflug in Texas vorbereitet.

Foto: Eric Gay/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der geplante zehnte Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist kurz vor dem Start verschoben worden. Die unbemannte Starship-Rakete solle nun in der Nacht zum Dienstag (ab 01:30 Uhr MESZ) starten, teilte SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, mit.
Der ursprünglich geplante Test in der Nacht zum Montag war abgesagt worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship hatte vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen sollen.
Das Raketensystem «Starship» von SpaceX wird für einen Testflug vorbereitet (Archivbild).

Das Raketensystem „Starship“ von SpaceX wird für einen Testflug vorbereitet (Archivbild).

Foto: Eric Gay/AP/dpa

Das 123 Meter hohe Starship ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Das Starship soll eines Tages zum Mars

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.
Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge hinter den Erwartungen zurückgeblieben. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.