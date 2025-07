Zölle: Trump gewährt Mexiko Aufschub um 90 Tage

Im Zollkonflikt hat US-Präsident Donald Trump dem Nachbarland Mexiko einen Aufschub um 90 Tage eingeräumt.

Wenige Stunden vor Fristablauf in der Nacht zu Freitag schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social, wegen der gemeinsamen Grenze mit Mexiko seien die Dinge mit vielen „Komplexitäten“ behaftet. Kurz zuvor hatte Trump noch betont, er werde keine weiteren Verlängerungen gewähren.

Trump hatte Mexiko mit 30-prozentigen Zöllen ab Freitag gedroht, wenn es keine Einigung gebe. Nun schrieb er nach einem Telefonat mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum, für 90 Tage gelte weiter eine vorläufige Abmachung.

Darunter werden für US-Importe von Autos aus Mexiko 25 Prozent Zoll fällig und für Stahl, Aluminium und Kupfer 50 Prozent.

Auch 90-Tage-Frist nicht endgültig

Bisher gilt zudem ein 25-prozentiger Aufschlag für Produkte, die nicht unter ein Nordamerika-Abkommen (USMCA) fallen, das Trump in seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) mit Mexiko und Kanda geschlossen hatte. In dem Abkommen geht es etwa um Industriemaschinen, Elektronik und landwirtschaftliche Produkte.

Auch die 90 Tage sind offenbar nicht in Stein gemeißelt. Trump bezeichnete es als Ziel, mit Mexiko „innerhalb des 90-Tage-Zeitraums oder später ein Handelsabkommen zu unterzeichnen“.

Trump hatte den 1. August mehrfach als endgültige Frist in dem globalen Handelskonflikt bezeichnet, den er im April ausgerufen hatte.

Am Freitag treten etwa für die EU höhere Zölle von 15 Prozent auf die meisten Produkte in Kraft. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich darauf vergangenes Wochenende in Schottland mit Trump verständigt. (afp/red)