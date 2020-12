Zu hohe Fehlerquote: „Eine Frage der Nationalen Sicherheit“ – „Dominion-Effekt“ begünstigt Biden

Im Bericht der "Allied Security Operations Group" heißt es, dass es sich bei dem Fehler mit den 6.000 Trump-Stimmen in Michigan nicht um menschliches Versagen gehandelt habe. Es wurden laut Protokoll der forensischen Untersuchung 68,05 Prozent der Ereignisse als Fehler aufgezeichnet.

Die bei der US-Wahl verwendeten Wahlautomaten von Dominion-Voting-Systems stehen weiter im Kreuzfeuer der Kritik und sind auch Thema von Klagen, die beim Obersten Gerichtshof der USA eingereicht wurden.

Die forensischen Untersuchungen der Wahlautomaten durch ein Unternehmen für Computersicherheit sowie die statistische Analyse eines Experten zur Aufdeckung von Versicherungsbetrug kommen zu erstaunlichen Ergebnissen, die wir in unserer heutigen Sendung näher beleuchten möchten.

Die forensische Untersuchung der Dominion-Wahlsysteme in Michigan

Zunächst schauen wir in den US-Bundesstaat Michigan, wo die Dominion-Wahlsysteme einer forensischen Untersuchung unterzogen wurden.

Das auf Cyber-Security spezialisierte Unternehmen „Allied Security Operations Group“ (ASOG) führte in im Dezember ein forensisches Audit von 22 Dominion-Wahlautomaten in Antrim County durch. Antrim County ist ein kleiner Landkreis im US-Bundesstaat Michigan. Die Ergebnisse wurden am 14. Dezember veröffentlicht.

In dem Bericht der Firma für Cybersicherheit hieß es, dass das Wahlsystem von Dominion

absichtlich und zielgerichtet mit eingebauten Fehlern entworfen wurde, um systematischen Betrug zu ermöglichen und Wahlergebnisse zu beeinflussen.“

Russell Ramsland Jr., ein Republikaner und Mitbegründer der „Allied Security Operations Group“ schrieb in dem Bericht:

„Das System erzeugt beim Einlesen absichtlich eine enorm hohe Anzahl von Fehlermeldungen. Diese Stimmzettel werden dann in elektronischer Form zur Überprüfung weitergeleitet.

Die absichtlich erzeugten Fehlermeldungen führen dazu, dass massenhaft Stimmzettel einer Revision unterzogen werden müssen, was dann aber ohne Aufsicht, ohne Transparenz und ohne Prüfpfad erfolgt.

Dies ermöglicht Wähler- oder Wahlbetrug.

Auf Grundlage unserer Studie kommen wir zu dem Schluss, dass das Dominion-Wahlsystem in Michigan nicht hätte eingesetzt werden sollen. Und wir schließen weiterhin, dass die Ergebnisse von Antrim County auch nicht hätten zertifiziert werden dürfen.“

Wahlkreuze nach Belieben setzbar

Wie eine Revision funktioniert und wie bei der “Überprüfung” eines Stimmzettels betrogen werden kann, ist in einem von der Untersuchungsgruppe zur Verfügung Video zu sehen: Eine Wahlleiterin scannt einen leeren Stimmzettel ein, der dann auf ihrem Bildschirm erscheint und den sie dann im System mit einem Mausklick zur Überprüfung verschiebt. Der eingescannte Wahlzettel ist nun digital und die Frau kann ihre Wahlkreuze nach Gutdünken setzen.

Ich habe das abgeschlossen, ich habe gerade diese Stimme gezählt.”

Ein von der höchst simplen Betrugsmöglichkeit erstaunter Beobachter kommentiert.

Für ehrliche Leute mag das gut funktionieren, für solche, die absichtlich Fälschen wollen, ist das sicherlich auch möglich.”

Für Wahlmaschinen wurden schon früher Überprüfungen angeordnet – und geklagt

Ramsland und andere Mitarbeiter der „Allied Security Operations Group“ inspizierten den Server zur Verwaltung der Wahlen in Antrim County, auf dem die Dominion-Software Democracy Suite mit der Version 5.5.3-002 lief. Außerdem untersuchten sie Flash-Karten und USB-Sticks.

Schon Anfang Dezember wurde eine Überprüfung der Wahlmaschinen in Antrim County von Richter Kevin Elsenheimer angeordnet (pdf). Anlass war damals aber nicht die Präsidentschaftswahl, sondern eine Abstimmung über die Eröffnung eines Geschäftes zum Verkauf von Marihuana.

Für diese Abstimmung wurden dieselben Wahlmaschinen verwendet wie für die Präsidentschaftswahl. Da es bei dieser Wahl zu Unregelmäßigkeiten kam, reichte der Bürger William Bailley eine Klage gegen Antrim County wegen Wahlbetrugs durch die Dominion-Wahlmaschinen ein.

Am Montag, dem 14.Dezember stimmte der Richter schliesslich auch der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse der „Allied Security Operations Group“ zu. US-Präsident Donald Trump sprach dem Richter daraufhin seinen höchsten Respekt aus und dankte ihm für seinen Mut und seine patriotische Gesinnung.

Die Anwältin Sidney Powell deutete in einem Epoch Times Interview jüngst an, dass Richter und Justitzbeamte zuweilen großem Druck und Bedrohungen ausgesetzt worden seien, nachdem sie Klagen wegen Unregelmäßigkeiten während der Präsidentschaftswahlen aufgegriffen hatten.

Schon während der Präsidentschaftswahl am 5. November erregte eine Unregelmäßigkeit in Antrim County die öffentliche Aufmerksamkeit. Bei der Auszählung wurden 6.000 Stimmen für Donald Trump fäschlicherweise seinem Rivalen Joe Biden zugerechnet. Nur durch einen Zufall war dieser Fehler damals bemerkt worden. Sowohl das Büro der Staatssekretärin in Michigan als auch das Anwaltsbüro von Antrim County gaben an, dieser Vorfall sei aufgrund eines „menschlichen Fehlers“ geschehen.

Dominion-Voting-Systems und Exektivanordnung

Die „Allied Security Operations Group“ bewertet den Einsatz von Dominion-Voting-Systems in den Wahlen dagegen als „nationale Sicherheitsfrage“ und schlägt in dem Bericht vom Montag vor, dass US-Präsident Trump Maßnahmen ergreifen solle, um die nationale Sicherheit der USA durch die Umsetzung einer Executive Order zu gewährleisten.

Es handelt sich dabei um eine Anordnung zur Verhängung von Sanktionen im Falle einer ausländischer Einmischung in eine US-Wahl.

Diese Order wurde ursprünglich von Präsident Obama erlassen und 2018 von Präsident Trump verschärft. Darin wird verlangt, dass eine Bewertung über eine ausländische Einmischung in die US-Wahl innerhalb von 45 Tagen nach der Wahl erfolgen muss. Diese Frist lief am 18. Dezember ab.

Die Executive Order ermöglicht es dem Präsidenten, Maßnahmen – wie Sanktionen – gegen alle ausländischen Akteure einzuleiten, die mit einer Wahlmanipulationen in Verbindung stehen. Der Bericht konstatiert:

Dominion Voting System ist ein kanadisches Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen. Es befindet sich im Besitz der Kapital-Beteiligungsgesellschaft Staple Street Capital, welche sich wiederum im Besitz der Chinesischen Investmentbank UBS Securities (LLC) befindet.“

Und weiter: „Die Dominion-Software wird von Smartmatic lizenziert, einem Unternehmen in venezolanischem Besitz und unter venezolanischer Kontrolle. Standorte von Dominion-Servern wurden in Serbien, Kanada, den USA, Spanien und in Deutschland ausfindig gemacht.”

„Wir empfehlen, dass eine unabhängige Gruppe beauftragt wird, um über das Ausmaß der Wahlfehler im gesamten Bundesstaat Michigan zu ermitteln.“ schrieb Ramsland in seinem Bericht.

Kritik an Dominion gibt es schon seit Jahren

Dominion wird seit Jahren wegen angeblicher Sicherheitslücken in seinem System kritisiert. Das kanadische Unternehmen für Wahlsoftware und Wahlmaschinen bestreitet aber, dass das Dominion-Wahlsystem Stimmen von einem Kandidaten zu einem anderen ändern kann oder dass die Firma irgendwelche Verbindungen zu einer ausländischen Regierung hätte.

Alle Dominion-Systeme sind in der Lage, Aufzeichnungen auf Papier zu erstellen und sind zu 100 Prozent überprüfbar, mit Tests, Audits und Nachzählungen, die der Aufsicht und Überprüfung durch alle politischen Parteien unterliegen“,

schreibt das Unternehmen auf seiner Website und beschreibt gegenteilige Behauptungen über die Wahlen als „Desinformation“.

Erik Grill, der stellvertretende Generalstaatsanwalt von Michigan, sagte am Montag, dass der Bericht der „Allied Security Operations Group“ „ungenau, unvollständig und irreführend“ sei.

Auch der Direktor der Wahlen von Michigan, Jonathan Brater, dementierte den Bericht der Sicherheitsgruppe. In einer Gerichtsakte behauptete Brater, dass der Bericht „eine Reihe von nicht untermauerten Schlussfolgerungen ziehe. Vorgänge, die leicht als Routinewahlverfahren oder Fehlerkorrekturen zu erklären sind, werden Betrug und Verschleierung zugeschrieben.“ Und „ohne Erklärung wird suggeriert, dass Bestandteile der Wahlsoftware, die in Michigan gar nicht verwendet wurden, für Tabelierungs- oder Berichtsfehler verantwortlich sind, die entweder nicht existieren oder leicht zu erklären sind“, so Brater.

Der Direktor fügte hinzu: „Weil die Wahltabulatoren in Michigan handmarkierte Papierstimmzettel verwendeten, könnten alle angeblichen Fehler in den Tabulatoren bei einer Hand-Nachzählung festgestellt werden. Diese hätte jeder Kandidat in Antrim County beantragen können.“

60,05 Prozent der Ereignisse als Fehler aufgezeichnet – keine menschliche, sondern systemische Fehler

An einer Stelle heißt es in dem Bericht der „Allied Security Operations Group“, dass die Ergebnisse der Wahl 2020 in Antrim County nicht zertifizierbar seien.

Es heißt auch, dass es sich bei dem Fehler mit den 6.000 Trump-Stimmen nicht um menschliches Versagen gehandelt habe. In dem Bericht wird aufgeführt:

Das Tabelierungsprotokoll der forensischen Untersuchung des Servers für Antrim County besteht aus 15.676 Einzelereignissen, von denen 10.667 oder 68,05 Prozent der Ereignisse als Fehler aufgezeichnet wurden”.

Und weiter, „Die zulässige Wahlfehlerrate, die von der Bundeswahlkommission festgelegt wurde, liegt dagegen bei einer von 250.000 Stimmen, also 0.0008 Prozent.“ … „Diese Abweichungen führten zu umfassenden Tabelierungs-fehlern oder sie bewirkten dass Stimmzettel zur Revision geschickt wurden.“

Diese hohe Fehlerquote beweist, dass das Dominion-Wahlsystem fehlerhaft ist und nicht den staatlichen oder bundesstaatlichen Wahlgesetzen entspricht.“

Die Gruppe wies auch auf mehrere Sicherheitslücken in den Wahl-Automaten hin. Die Dominion-Maschinen aus der ICP Serie von Dominion hätten beispielsweise „die Möglichkeit, mit dem Internet verbunden zu werden“.

Und weiter heißt es:

Durch den Anschluss eines Netzwerkscanners an den Ethernet-Port eines solchen ICP-Rechners und die Erstellung von Packet-Capture-Protokollen von den untersuchten Rechnern konnten wir die Fähigkeit zur Verbindung mit dem Netzwerk, API-Aufrufe und Internet-Verbindungen zum Election Management System-Server nachweisen.“

Das Büro der demokratischen Staatssekretärin von Michigan, das Unternehmen Dominion, sowie ein Sprecher für Antrim County reagierten bislang nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Trump: „Die Dominion Wahl-Automaten sind eine Katastrophe im ganzen Land“

Nach der Veröffentlichung des Berichts der „Allied Security Operations Group“ schrieb US-Präsident Trump auf Twitter:

Das sind große Nachrichten. Die Dominion Wahl-Automaten sind eine Katastrophe im ganzen Land. Sie haben ein erdrutschartiges Wahlergebnis abgeändert. Ich werde so etwas nicht zulassen.“

In einem anderen Post merkte Trump an:

Viele Trump-Stimmen wurden verschoben, um sie dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hinzuzufügen. Dieses gefälschte Wahlergebnis darf nicht länger Bestand haben.“

Und an die Republikaner gerichtet appellierte er: „Get moving“ – „Bewegt euch!“

Weitere Vorwürfe gegen Dominion

Unterdessen sieht sich Dominion VS mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. Ben Turner ist Versicherungsmathematiker und war Sachverständiger einer Texanischen Schadensversicherung. Turner leitet nun eine Firma, die auf die Entwicklung von Algorithmen zur Betrugserkennung spezialisiert ist.

Turner hat ein merkwürdiges Phänomen entdeckt. In allen Landkreisen in denen die Dominion Wahlautomaten zum Einsatz kamen, haben sich die Wahlergebnisse während der Präsidentschaftswahl im Durchschnitt um 2 bis 3 Prozent weg vom republikanischen hin zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten verschoben.

In den Gebieten, in denen die Dominion-Maschinen nicht eingesetzt wurden, gab es keine derartige Tendenz.

Das Ergebnis seiner Nachforschungen änderte sich auch nicht, nachdem er unterschiedliche Faktoren überprüft hatte, einschließlich der Bevölkerung in den verschiedenen Countys und die demografischen Merkmale.

Turner sagte der englischen Ausgabe der Epoch Times, dass er “keine spezifischen Anschuldigungen gegen Dominion erhebt, sondern nur darüber berichtet, was er gefunden hat.”

Bevor er seine Untersuchungen durchführte, konnte sich Turner nicht vorstellen, dass die Dominion-Wahlmaschinen das Wahlergebnis beeinflusst hätten. Turner selbst ist Republikaner aber seine Kollegen sind, wie er im Gespräch mit der Epoch Times sagte, praktisch alle Demokraten.

Die Recherchen eines Experten

Die unfassbaren Wahlbetrugsvorwürfe ließen ihn daran zweifeln, ob er der richtigen Partei angehöre. In einem Blogpost schrieb er:

Ich weiß nicht, wie ich diese Vorwürfe verarbeiten soll. Sie klingen so extrem und weit hergeholt, dass man sie leicht als lächerlich abtun kann.“

Turner ließ das Thema nicht los und er recherchierte weiter. Bei seinen Nachforschungen stieß er auch auf kritische Berichte über die Sicherheit von Wahlsystemen – wie den Dokumentarfilm Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections. In diesem werden die Lücken in den Dominion-Systemen und die ausländische Einflussnahme auf die US-Wahlen thematisiert. Der Film wurde Anfang 2020 veröffentlicht.

Angesichts seines Fachwissens beschloss der Experte, die Behauptungen in Bezug auf Dominion zu überprüfen, um sich selbst Klarheit zu verschaffen. Nachdem er seine Untersuchungen durchgeführt hatte wurde ihm klar, dass er an die Öffentlichkeit gehen musste.

Turner sagte: „Ich hatte eine Art großer Angst, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich wusste, dass es mir nicht helfen würde, wenn die Hälfte der Bevölkerung denkt, dass ich ein Aluhut-Typ oder ‚Verschwörungstheoretiker‘ sei. Ich bin mir dessen schon bewusst. Aber ich finde es auch nicht fair, wenn ich diese Informationen zurückhalte. Vor allem, wenn mir niemand das Gegenteil beweisen kann. Das gehört einfach in die Hände der Öffentlichkeit. Wenn jemand beweisen kann, dass die Analyse fehlerhaft ist, wäre das auch in Ordnung für mich. Ich möchte lieber der Wahrheit auf die Spur kommen, als Recht zu haben.“

Turner untersuchte, wie sich die Wahlergebnisse zwischen den Präsidentschaftswahlen 2008 und 2020 in den einzelnen Landkreisen veränderten. Damit wollte er messen, ob der Einsatz der Dominion-Wahlgeräte irgendeinen Effekt auf den Ausgang der Wahl hatte. Im Jahr 2008 gab es die Wahlmaschinen von Dominion nur in New York. 2020 wurden die Geräte aber in 657 Countys eingesetzt. 2.388 Countys verwenden die Maschinen bis heute nicht.

„Dominion-Effekt“ zugunsten von Biden

Turner fand heraus, dass in den Bundesstaaten und Countys in denen Dominion bei der Präsidentschaftswahl verwendet wurde, die Republikaner um 1,55 Prozent weniger Stimmen und die Demokraten um 1,55 Prozent mehr Stimmen erhielten.

Turner sah sich bei seiner Recherche die Unterschiede in der Bevölkerung in den verschiedenen Countys an. Er untersuchte auch die Anzahl der abgegebenen Stimmen, die Aufteilung der Bevölkerung in Stadt und Land, das Bevölkerungswachstum, die internationale Einwanderungsrate, die Bevölkerung mit niedrigem Bildungsstand und die Gebiete mit hohem Lebensstandard, die Bevölkerungsgruppen mit hohem „kreativem Niveau“ und solche die vom produzierenden Gewerbe abhängen.

Bei all diesen Kontrollgruppen ergab sich eine Stimmen-verschiebung um einen ähnlichen Prozentsatz überall da, wo die Dominion Systeme zum Einsatz kamen.

Später fügte er der Analyse sieben weitere Kontrollfaktoren hinzu, darunter Rasse, Wählerpräferenz und Bevölkerungsdichte. Der „Dominion-Effekt“ aber blieb bestehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei seinen Ergebnissen um einen Zufall handelte, nahm immer weiter ab.

Nach seiner Einschätzung sind seine Ergebnisse signifikant genug, um die Wahlergebnisse in mindestens vier Bundesstaaten zu kippen.

In Georgia müssten beispielsweise nur etwa 0,24 Prozent der Stimmen von einem Kandidaten zum anderen verschoben werden, um das Wahlergebnis in dem Bundesstaat zu ändern.

Turner schrieb: „Wenn man davon ausgeht, dass der Dominion-Effekt tatsächlich existiert, ist es auch gut denkbar, dass dieser Effekt in den Swing States noch größer war und diese vier Staaten zugunsten von Biden verändert haben könnten.”

Er zeigte seine Ergebnisse etwa zehn Personen mit statistischem Fachwissen, von denen ihm zwei ein umfangreiches Feedback gaben. Turner sagte, dass keiner von beiden einen Fehler in seiner Analyse finden konnte, aber auch wollte keiner der beiden seinen Namen – in Verbindung mit dieser Sache – öffentlich machen.

The Epoch Times sprach mit einer der beiden Personen. Diese wandte ein ähnliches statistisches Modell mit denselben Daten wie Turner an und kam zu fast denselben Ergebnissen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass Turners Modell angesichts der limitierten Datenmenge „vernünftig“ sei.

Turner betonte aber auch: “Diese Ergebnisse allein reichen nicht aus, um einen Gerichtsfall zu gewinnen“. Eine statistische Analyse, egal wie anspruchsvoll sie auch sein möge, könne dennoch falsch sein. Er argumentierte aber, dass die betroffenen vier Staaten den Republikanern erlauben sollten, die Dominion-Maschinen zu überprüfen.

Ein mit der Epoch Times in Verbindung stehender Experte kontaktierte zwei Statistik-Professoren an zwei US-Universitäten, die Turners Untersuchungen und Ergebnisse für solide halten. Aber auch von ihnen war keiner mit der Veröffentlichung des Namens einverstanden.

Wie oben bereits angesprochen steht Dominion schon seit Jahren wegen angeblicher Schwachstellen in seinem System unter Beschuss. Ein ehemaliger militärischer Geheimdienstanalyst behauptete in einer eidesstattlichen Erklärung, dass Agenten aus China oder dem Iran auf die Dominion-Software zugegriffen hätten, um die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 zu überwachen und zu manipulieren.

Die Epoch Times hat kürzlich einen Dokumentarfilm produziert, der sich mit der komplexen Eigentümerstruktur von Dominion beschäftigt.

Appell an Joe Biden

Turner forderte Joe Biden, die lokalen Wahlbeamten und Dominion unterdessen auf, zu berücksichtigen, dass so viele Menschen bereits davon überzeugt seien, dass Betrug stattgefunden habe. Er appellierte an Joe Biden:

Möchten Sie, dass ein signifikanter Anteil der Bevölkerung glaubt, Ihre Präsidentschaft sei nur durch Dominion-Wahlsysteme gewonnen worden?“.

An Dominion-Voting-Systems richtete er die Frage:

Wollen Sie, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung Ihnen misstraut und fordert, dass Ihre Maschinen nicht mehr verwendet werden?

Die Wahlbeamten aus Arizona, Georgia, Nevada, und Wisconsin fragte er: „Wollt ihr, dass ein signifikanter Teil eurer Wählerschaft glaubt, ihr wäret Teil einer Verschwörung?“ „Wollen wir weitere vier Jahre, in denen eine politische Seite ständig argumentiert, dass die Wahl nicht gültig war? Wird das unserer Gesellschaft helfen?“

Die einzige Lösung sei jetzt Transparenz, betonte Turner.

Ich empfehle, dass wir die Maschinen überprüfen.“