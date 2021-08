Zwei Explosionen vor Flughafen in Kabul – Taliban sprechen von 13 Toten

Am Flughafen von Kabul haben sich offenbar mehrere Explosionen ereignet. Es wird von Selbstmordattentätern berichtet. Es gibt Tote und Verletzte.

Bei den Anschlägen am Flughafen von Kabul sind mehrere Menschen getötet worden. Mindestens ein Dutzend Verletzte wurden in ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt gebracht, wie ein AFP-Fotograf am Donnerstag aus der Klinik in Kabul berichtete.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums waren auch US-Bürger unter den Opfern. Nach Angaben der Taliban wurden mindestens 13 Menschen getötet. Darunter seien auch Kinder.

Bei der Anschlagsserie am Flughafen von Kabul hat es mindestens zwei Explosionen gegeben. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte am Donnerstag, bei einem „komplexen Angriff“ habe es eine Detonation nahe des Flughafenzugangs Abbey Gate gegeben. Außerdem habe sich „mindestens“ eine weitere Explosion am nahegelegenen Baron Hotel ereignet.

Nach der ersten Explosion sagte er: „Wir können eine Explosion außerhalb des Kabuler Flughafens bestätigen“.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Das türkische Verteidigungsministerium berichtete wenig später von einer zweiten Explosion außerhalb des Flughafens. Auch das Portal „Politico“ berichtete, es sei zu einer zweiten Explosion gekommen.

Warnungen vor Anschlägen

Zuvor hatte der französische Botschafter in Afghanistan, David Martinon, im Kurzbotschaftendienst Twitter vor einer womöglich drohenden zweiten Explosion gewarnt. Wer sich an den Zugängen zum Flughafen aufhalte, solle sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen.

Westliche Staaten hatten zuletzt vor Anschlägen am Flughafen gewarnt, wo derzeit ein großangelegter Evakuierungseinsatz läuft. Die Bundeswehr sprach von mehreren Selbstmordattentätern in der Stadt. Befürchtet wurden Anschläge von einem örtlichen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Westliche Staatsangehörige wurden davor gewarnt, sich zum Flughafen zu begeben.

CNN berichtet unter Berufung auf US-Angaben von einem Selbstmordanschlag vor einem der Eingänge zum Flughafen. „Fox News“ berichtete unterdessen von mindestens drei verwundeten US-Soldaten.

BREAKING: At least 3 U.S. troops wounded in suicide bombing outside Abbey Gate at Kabul airport: U.S. officials — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) August 26, 2021

(afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!