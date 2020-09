Zwei französische Soldaten in Mali getötet

In Mali sind am Samstag zwei französische Soldaten getötet worden. Das gepanzerte Fahrzeug der Soldaten, die der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane in der Sahelzone angehörten, sei in der nordmalischen Region Tessalit von einem Sprengsatz zerstört worden, teilte das Präsidialamt in Paris am Samstagabend mit. Ein dritter Soldat sei bei der Detonation verletzt worden.

Frankreich hat für seine Anti-Terror-Mission Barkhane mehr als 5.000 Soldaten in der Sahelzone stationiert. Bei dem Einsatz und bei der Vorgängermission Serval wurden bereits 45 französische Soldaten getötet.

Auch die Bundeswehr ist in Mali im Einsatz. Im Land sind derzeit rund 900 Bundeswehrsoldaten und Bundespolizisten im Rahmen von Minusma. Zudem sind aktuell etwa 75 deutsche Soldaten an der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali beteiligt. (dts/afp)