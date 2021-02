Wegen regierungskritischen Protesten: Zwei Jahre Haft für zwei Journalistinnen in Belarus

Die Journalistinnen Katerina Bakhvalova und Daria Chultsova, die im November verhaftet wurden, als sie über regierungsfeindliche Proteste berichteten, zeigen das V-Zeichen aus dem Käfig eines Angeklagten während ihres Prozesses in Minsk am 18. Februar 2021. - Die Journalisten wurden zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie illegale Demonstrationen organisiert haben sollen. Foto: STRINGER/AFP via Getty Images