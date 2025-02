Zwei Tote in belgischem Altenheim: Etwa 90-jähriger Bewohner unter Verdacht

Bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einem belgischen Altenheim sind mindestens zwei Bewohner getötet worden. Der Tat verdächtigt wird ein etwa 90-Jähriger Mann, der ebenfalls in der Einrichtung wohnte, wie die Behörden am Freitag in der flämischen Gemeinde Dentergem südwestlich von Gent mitteilten.

Ein dritter hochbetagter Mensch wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Bürgermeister von Dentergem, Koenraad Degroote, nannte den Vorfall im Rundfunksender VRT „schockierend“. Sowohl der mutmaßliche Angreifer wie seine Opfer seien um die 90 Jahre alt, sagte Degroote der Nachrichtenagentur AFP. Zu dem Motiv des Verdächtigen sei noch nichts bekannt.

Die Staatsanwaltschaft von Westflandern bestätigte, dass es in der Nacht auf Freitag zwei Todesopfer in dem Altenheim gegeben habe. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauerten noch an. Ein Gerichtsmediziner und ein Untersuchungsrichter seien mit dem Fall befasst, hieß es. (afp)