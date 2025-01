Ausland Seit Weihnachten beschädigt

Zwei Ostsee-Unterwasserkabel nach mutmaßlicher Sabotage repariert

Nachdem fünf Unterwasserkabel in der Ostsee an den vergangenen Weihnachtsfeiertagen durchtrennt worden waren, wurden zwei davon mittlerweile repariert. Insgesamt waren an dem Tag vier Telekommunikationskabel und ein Stromkabel wohl von einem Anker beschädigt worden.