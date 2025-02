„Konferenz des nationalen Dialogs“ zum Übergang in neue Regierung

In Syrien beginnt am Montag eine zweitägige „Konferenz des nationalen Dialogs“ über die Zukunft des Landes nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg. Dabei soll es nach Angaben eines Vorbereitungskomitees um die Justiz in der Zeit des politischen Übergangs, eine neue Verfassung sowie Reformen von Institutionen und der Wirtschaft gehen. Auch die „öffentlichen und individuellen Freiheiten“ sowie die „politische Freiheit“ sollen demnach zu den Themen gehören.

Kämpfer der islamistischen Miliz HTS und mit ihr verbündeter Gruppen hatten am 8. Dezember den langjährigen syrischen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt und die Macht übernommen. Eine Übergangsregierung unter dem bisherigen HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa soll bis Anfang März die Regierungsgeschäfte führen. Anschließend soll eine neue Regierung antreten, die nach offiziellen Angaben die verschiedenen Volksgruppen und Religionen des Landes berücksichtigen soll. (afp)