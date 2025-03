Zwölf Verletzte bei Schusswaffenangriff in Pub in Toronto

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Pub im kanadischen Toronto sind am späten Freitagabend nach Polizeiangaben mindestens zwölf Menschen verletzt worden.

Wie die Ermittler am Samstag mitteilten, stürmten drei maskierte Männer in das Lokal im Osten der größten Stadt Kanadas und eröffneten mit einem Sturmgewehr und Pistolen wahllos das Feuer auf die Gäste. Alle Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus eingeliefert, keiner von ihnen sei in Lebensgefahr. Nach den Tätern wurde gefahndet.

Zum Tatmotiv machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der örtliche Polizeichef Paul MacIntyre sagte dazu: „Vielleicht war jemand im Laden, den jemand nicht mochte. Vielleicht hatte jemand ein Problem mit dem Betrieb. Wir wissen es nicht.“ Der Tatort sei möglicherweise aber auch zufällig ausgewählt worden.

Wie Lokalmedien berichteten, ereignete sich die Tat in dem Lokal namens Piper Arms Pub am Eröffnungsabend. Polizeichef MacIntyre sagte, untersucht würden nun unter anderem die Hintergründe der Eigentümer und der Pächter des Pubs. (afp)