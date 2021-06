Zwölfstöckiges Wohnhaus in Florida großteils eingestürzt – Rettungskräfte suchen Überlebende

Im US-Bundesstaat Florida ist ein zwölfstöckiges Wohngebäude großteils eingestürzt. Ein großer Teil des Gebäudes in Surfside nördlich von Miami Beach lag in Trümmern, wie in im Internet veröffentlichten Videos zu sehen war.

Der Lokalsender NBC 6 South Florida berichtete, nach dem Einsturz des Gebäudes am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) sei unklar, wieviele Menschen sich darin aufgehalten hätten. Die Feuerwehr habe einen Jungen lebend aus den Trümmern geborgen.

— Shane B. Murphy (@shanermurph) June 24, 2021