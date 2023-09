„Das kann Leben kosten“: Lauterbach legt sich mit der „Bild“ an

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich auf „X“ wegen eines Corona-Artikels mit der „Bild“ angelegt - und den Eintrag schnell wieder zurückgezogen. Es war nicht die erste Rolle rückwärts aus dem Ministerium. Ein Rückblick.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (SPD) hat sich erneut selbst in eine unschöne Lage manövriert: Erst kritisierte er die „Bild“ in einem X-Post dafür, dass die Zeitung zwei Experten zu Wort kommen ließ, die nicht den Standpunkt Lauterbachs zur aktuellen Corona-Situation in Deutschland teilen. Dann löschte er seinen Eintrag wieder. Das berichtet das Onlineportal „Apollo News“.

Lauterbach, der spätestens mit Beginn der Corona-Krise dafür bekannt wurde, stets zu warnen, zu warnen und wieder zu warnen, hatte dem größten deutschen Boulevardblatt vorgeworfen, „Gesundheitspolitik durch einseitige Berichterstattung“ zu machen. „Das kann Leben kosten“, schob er mahnend nach. Es seien „immer wieder die gleichen Experten, die immer wieder verharmlosen“.

In dem direkt darunter verlinkten „Bild“-Artikel „Es gibt keinen Grund, sich selbst zu testen!“ vom 4. September (Bezahlschranke) waren der Virologe Dr. Martin Stürmer und der Epidemiologe Prof. Klaus Stöhr zu Wort gekommen. Nach Informationen von „Apollo News“ plädierte Stürmer dafür, Corona „keinen isolierten Sonderstatus mehr [zu] gewähren“. Auch Stöhr betonte den längst erfolgten Wechsel von einer pandemischen zu einer endemischen Lage: Das Virus habe sich „eingereiht in die vielen anderen bekannten Atemwegserreger“.

„Apollo News“: Neue rhetorische Eskalationsstufe gegen Andersdenkende

Genau das schmeckte Lauterbach wohl nicht. Auch, dass die „Bild“ zwei Tage zuvor mit der Maskenempfehlung des Grünen-Politikers Janosch Dahmen in einen Artikel eingestiegen war, hielt Lauterbach nicht davon ab, sein Urteil einer „einseitige[n] Berichterstattung“ zumindest kurzfristig zu veröffentlichen. Vielleicht, weil auch in diesem Text mit Prof. Hendrik Streeck ein Virologe reden durfte, der dem „Ruf nach Maßnahmen […] eine deutliche Absage“ erteilt und „vor neuer Corona-Panikmache“ gewarnt hatte.

„Apollo News“-Autor Max Roland kommentierte Lauterbachs mittlerweile gelöschten X-Post mit den Worten:

Für Lauterbach ist jede Berichterstattung, die nicht für Maske, Impfung und Lockdowns agitiert, quasi eine grobe Lebensgefährdung. Nach dieser Logik könnte – müsste – man sie verbieten. Das ist eine neue rhetorische Eskalationsstufe gegen Andersdenkende.“

Angstappelle als politisches Druckmittel

Lauterbach selbst hatte trotz anderslautender Meinungen von Mitgliedern des Corona-Expertenrats so gut wie immer einer angstinduzierenden Kommunikationsstrategie den Vorzug gegeben, um Menschen zu jenem Verhalten zu bewegen, das er selbst für sinnvoll hielt.

Daran ändern auch Lauterbachs eigene Bekenntnisse nichts, nach denen es ihm stets nur um Gesundheitsschutz, niemals aber ums Angstmachen gehe: Selbst der Welt-Herausgeber Stefan Aust hatte Lauterbach ein „Ein-Mann-Panikorchester“ genannt.

Unvergessen bleibt in diesem Zusammenhang Lauterbachs Ansage vom Herbst 2021, nach der jeder, der nicht geimpft oder genesen sei, bis März 2022 „leider verstorben“ sein werde.

Wie erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, hatte der Gesundheitsminister noch Ende August 2022 für einen „Furchtappell“ plädiert, der sich speziell an junge Leute richten sollte. Im Oktober 2022 trat Lauterbach dann die Kampagne „Ich schütze mich“ los, in der 84 Menschen für COVID-19-Impfungen warben.

Impfeffektivitätskontrolle? Fehlanzeige!

Dabei scheint es durchaus gewisse Versäumnisse in Lauterbachs Zuständigkeitsbereich zu geben, was den Umgang und die Aufarbeitung von Risiken und Nutzen sämtlicher Coronamaßnahmen angeht, für die sich der vielgebuchte Talkshowgast immer wieder mit Inbrunst stark gemacht hatte.

Gerade erst am 1. September musste Prof. Lothar Wieler, der frühere Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), vor dem zweiten brandenburgischen Corona-Untersuchungsausschuss in Potsdam zugeben, dass nach fast drei Jahren Impfkampagne noch immer keine deutsche RKI-Studie zur Effektivitätskontrolle vorliegt. Die sogenannte „COViK-Studie“ sei noch in Arbeit. Dabei stehen nach Paragraph 13, Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowohl das RKI als auch das Paul Ehrlich-Institut (PEI) in der Pflicht, unter andauernder Berücksichtigung von Krankenkassendaten potenzielle Zusammenhänge von Impfungen, Nebenwirkungen, Schäden und Todesfällen herauszufinden.

Geklappt hat das bisher nicht: Schon der zur Beurteilung der Impfeffektivität zwingend zu erfassende Impfstatus von Patienten wurde bei bis zu 75 Prozent der Krankenhausaufnahmen gar nicht dokumentiert. „Damit sind sämtliche Messergebnisse aus meiner Sicht erst einmal ungültig“, meinte der Datenanalyst Tom Lausen in einem Gespräch mit dem „Multipolar-Magazin“. Seiner Ansicht nach müssten die Daten „nacherfasst und die Werte neu ermittelt werden“. Er sehe „eine komplette Überlastung und Unfähigkeit“ beim RKI.

Ähnlich äußerte sich Lausen zu den jüngsten Aussagen von Dr. Brigitte Keller-Stanislawski, die bis vor kurzem beim PEI für die Arzneimittelsicherheit verantwortlich war: Ihr Eingeständnis vor dem Untersuchungsausschuss, dass das PEI angesichts der schieren Zahl an Nebenwirkungs- und Todesfallverdachtsmeldungen „personell überfordert“ gewesen sei, Keller-Stanislawski aber nicht „remonstriert“ habe, zeige, dass die PEI-Abteilungsleiterin „überhaupt kein Gefühl dafür“ besitze, „dass das, was hier passiert, ja auch eine Bedeutung hat“.

Abkehr von „Mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“

Die politische Verantwortung für das RKI und das PEI liegt bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Demselben Mann, der noch am 13. Februar 2022 in der TV-Talkshow „Anne Will“ sagte, dass die COVID-19-Impfungen „mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“ seien. Mitte August 2021 hatte Lauterbach auf Twitter sogar eine „nebenwirkungsfreie Impfung“ als Gratis-Angebot angepriesen.

Erst Mitte März 2023 räumte Lauterbach ein, dass die Impfung auch zu „schwersten permanenten Einschränkungen“ führen könne. Schwere Nebenwirkungen könnten bei einer von 10.000 Impfungen auftreten. Sein anderslautender Tweet vom August 2021 sei „missglückt“ und eine „Übertreibung“ gewesen, so der Minister im ZDF.

Zugleich versprach Lauterbach, persönlich ein Programm aufzulegen, anhand dessen „wir die Folgen von Long Covid […] und Post-Vac untersuchen und auch die Versorgung verbessern“.

Hilfe nur für „Long Covid“-Fälle

Wie eine SWR-Sendung vom 25. Mai 2023 enthüllte, sollten sich speziell die Impfschadensopfer aber nicht darauf verlassen: Selbst Thomas Mertens, der Chef der „Ständigen Impfkommission“ (STIKO), riet einer „Post Vac“-Patientin, ihren Verdacht auf einen Impfschaden gegenüber Ärzten besser gar nicht erst zu erwähnen. Das könne ihre Chancen darauf erhöhen, dass die Krankenkasse wenigstens die Behandlungskosten übernehme.

Lauterbach stellte im Juli zwar ein Hilfsprogramm vor. Dieses richtet sich allerdings ausdrücklich nur an „Long COVID“-Geschädigte. Der Begriff „Post-Vac“ ist selbst in der Liste der Abkürzungen nicht zu finden.

Todesrisiko bei Geimpften und Ungeimpften vergleichbar

Erst jüngst kam ans Tageslicht, dass die Zulassungsstudie Nr. C4591001, die für den BioNTech-Impfstoff „Comirnaty“ durchgeführt worden war, „bis zum Zeitpunkt der Entblindung“ gar keinen „signifikanten Unterschied in der Gesamtmortalität“ von 21.720 Geimpften und 21.728 Ungeimpften ergeben hatte.

Das hatte Edgar Franke (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im BMG, auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Roger Beckamp eingeräumt, wie die „Junge Freiheit“ (Bezahlschranke) als erstes Medium berichtete.

Abkehr von „Maskenpflicht im Freien“

Lauterbach hatte sich bis Februar 2023 auch immer wieder für Ausgangssperren, Reisebeschränkungen, Kontaktverbote und eine Maskenpflicht im Freien eingesetzt. Am 9. des Monats folgte bei „Markus Lanz“ die Rolle rückwärts: Im Nachhinein betrachte er die Maßnahmen, mit denen man im Freien eine Ansteckung verhindern wollte, als „Schwachsinn“. Sowohl die Politiker als auch die Regierungsberater aus der Wissenschaft seien aber stets nach „bestem Wissen und Gewissen“ vorgegangen.

Dafür erntete er einigen Wiederspruch. Im Mai 2023 gab Lauterbachs Ministerium schließlich zu, dass die Effektivität von einzelnen Corona-Maßnahmen – also auch der Maskenpflicht – nicht isoliert überprüfbar sei.

Fassen wir zusammen: Unter Lauterbachs Regie wurden die Menschen mit Angstappellen jahrelang zum Verzicht auf freiheitliche Grundrechte, zum Tragen einer Maske mit äußerst fragwürdigem Nutzen und nicht zuletzt zu Spritzen gezwungen, deren Inhalt keineswegs immer „nebenwirkungsfrei“ war. Die Überwachung der Impfeffektivität durch die BMG-Behörden kam bis heute zu keinem abschließenden Ergebnis.

Wie viele Menschen von alldem seelische oder körperliche Schäden erleiden mussten, und zwar bis hin zum Tod, wird wohl nie exakt feststellbar sein. Schon gar nicht, wenn der Wille zur Aufarbeitung bei Politik, Medien und Wissenschaft weiter ausbleibt.

Es brodelt im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen scheint der BMG-Chef derzeit allerdings nicht mehr allzu viel Rückhalt zu genießen: Michael Schmedt, der Chefredakteur des „Ärzteblatts“, berichtete kürzlich von demonstrierenden Medizinischen Fachangestellten und Krankenhausvertretern, von einer Krisensitzung der Vertragsärzte- und Vertragspsychotherapeutenschaft, von „Ärger“, „Frust“, Fachkräftemangel und mangelnder Wertschätzung. Etliche Verantwortlichkeiten des BMG trieben die Betroffenen um:

Keine Coronaprämie für Medizinische Fachangestellte (MFA), keine schnelle Entbudgetierung der Hausärzte, keine anwendungsfreundliche Digitalisierung, kein Fortschritt bei der Ambulantisierung, keine Unterstützung bei Energiekosten und kein Inflationsausgleich.“

Lauterbach gelobte inzwischen ein „Ende Reformstau“. Schmedts am Ende geäußerte Meinung aber klingt beinahe wie eine Kampfansage an Lauterbach: „Man kann dem Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr. med. Hans-Albert Gehle, nur zustimmen, wenn er für gemeinsame Protestaktionen aus dem ambulanten und stationären Bereich wirbt“.