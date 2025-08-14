Logo Epoch Times

ZDF-„Politbarometer“

100 Tage Koalition: Großteil sieht Zusammenarbeit von Union und SPD eher negativ

Im ZDF-„Politbarometer“ sehen 61 Prozent der Bundesbürger die bisherige Kooperation zwischen CDU/CSU und SPD als eher schlecht. Auch bei der Reform des Rentensystems sind sieh eher skeptisch.

Bei den Wahlabsichten hat sich laut „Politbarometer“ wenig getan (Symbolbild).

Redaktion
100 Tage ist die schwarz-rote Bundesregierung im Amt: Der Großteil der Deutschen sieht die bisherige Zusammenarbeit zwischen CDU/CSU und SPD eher negativ.
Im am Donnerstag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ gaben 61 Prozent der Befragten an, sie bewerteten die Kooperation der beiden Regierungsfraktionen eher schlecht. 32 Prozent bezeichneten sie mit eher gut.

Bundesbürger sind eher skeptisch

Zum Amtsantritt der neuen Regierung Anfang Mai ging noch gut die Hälfte der Befragten von einer eher guten Zusammenarbeit aus (51 Prozent).  Die Arbeit der Bundesregierung bewerteten nun 44 Prozent noch eher gut, 46 Prozent eher schlecht.
Etwas besser kam noch Kanzler Friedrich Merz (CDU) weg: Sein Wirken sahen 49 Prozent eher gut, 45 Prozent eher schlecht.
Bei großen Herausforderungen wie der Reform des Rentensystems sind die Bundesbürger aber eher skeptisch: Nur 24 Prozent gaben an, dass die Regierung hier einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten könne. 72 Prozent glaubten das nicht.

Wenig Veränderungen bei Wählern

Trotz der eher negativen Bewertung der Regierungsarbeit hat sich bei den Wahlabsichten laut „Politbarometer“ wenig getan.
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU unverändert auf 27 Prozent. Die AfD würde mit 23 Prozent einen Punkt verliereren, bliebe aber unangefochten auf Platz zwei. Die SPD würde weiter 15 Prozent verzeichnen, die Grünen könnten sich um einen Punkt auf zwölf Prozent verbessern. Die Linke stünde erneut bei elf Prozent.
Das BSW und die FDP könnten der Umfrage zufolge nach wie vor mit jeweils drei Prozent rechnen und wären damit weiter nicht im Parlament vertreten.
Für das repräsentative „Politbarometer“ befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zwischen dem 11. und 13. August 1370 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online erhoben. Die mögliche Fehlerquote liegt zwischen zwei und drei Prozentpunkten. (afp/red)

