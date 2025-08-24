Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

US-Botschafter wirft Macron „unzureichenden“ Einsatz gegen Antisemitismus vor

vor 3 Stunden

Nach Fund von vier Leichen in der Seine: Formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet

vor 4 Stunden

Linke bestätigt Deal mit der Union bei Kanzlerwahl

vor 4 Stunden

„Kein Gaumenschmaus“: Köln siegt bei Bundesliga-Rückkehr

vor 5 Stunden

Campino kontra Landrat - Musikfestival in Jamel gegen rechts

vor 6 Stunden

Selenskyj fordert Unterstützung durch westliche Truppen nach Ende des Kriegs mit Russland

vor 7 Stunden

Norwegen kündigt Millionenhilfe für Patriots aus Deutschland für die Ukraine an

vor 7 Stunden

Vietnam: Hunderttausende Menschen werden wegen Taifuns in Sicherheit gebracht

vor 7 Stunden

Israel: Huthi setzten vermutlich erstmals Streumunition ein

vor 8 Stunden

Spendenaktion für Familie des getöteten Polizisten gestartet

Logo Epoch Times
Berlin

100.000 Besuche beim „Tag der offenen Tür“ der Bundesregierung

Rund 100.000 Besucher strömten am Wochenende zum „Tag der offenen Tür“ der neuen Bundesregierung. Besonders das Bundeskanzleramt zog als „Publikumsmagnet“ zahlreiche Interessierte an.

top-article-image

Tag der offenen Tür der Bundesregierung am 24.08.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Beim „Tag der offenen Tür“ der neuen Bundesregierung haben das Kanzleramt und die Bundesministerien am Wochenende rund 100.000 Besuche gezählt. Man wolle sich bei den Besuchern „bedanken“, hieß es in einer am Sonntagabend vom Bundespresseamt verbreiteten Mitteilung.
„Publikumsmagnet“ sei das Bundeskanzleramt gewesen, wo Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sich am Sonntag den Fragen von Bürgern stellte. Als „Highlight“ im Bundespresseamt bezeichnete das Bundespresseamt die Kinderpressekonferenz mit Regierungssprecher Stefan Kornelius.
Mehr dazu
Neben dem Kanzler stellten sich an zwei Tagen auch die Bundesminister Dobrindt, Klingbeil, Wadephul und Wildberger, Alabali Radovan, Hubertz, Prien und Hubig sowie Kanzleramtschef Frei den Bürgern.
Der große Andrang zeige, dass „in bewegten Zeiten“ der Austausch zwischen Politik und Bürgern „wichtiger denn je“ sei, so das Bundespresseamt. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.