11.11., 11.11 Uhr: Mit Alaaf und Helau in neue Karnevalssession

Pünktlich um 11:11 Uhr hält am Montag in den rheinischen Karnevalshochburgen die fünfte Jahreszeit Einzug. Mit Alaaf und Helau starten tausende Jecken und Narren unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz in die neue Karnevalssession, die mit dem Aschermittwoch am 5. März 2025 endet.

Starker Besucherandrang wird in Köln im sogenannten Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße erwartet.

In der Kölner Altstadt schunkeln die Jecken traditionell mit dem designierten Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in den Karneval.

Viele Narren werden auch am Fastnachtsbrunnen in Mainz und am Düsseldorfer Rathaus erwartet, wo der Schelm Hoppeditz erwacht. Die Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht wird am 27. Februar gefeiert. (afp/red)