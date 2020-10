12. Integrationsgipfel prüft Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Integration

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag mit Vertretern von rund 40 Migrantenverbänden über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Integration beraten. Die Teilnehmer des 12. Integrationsgipfels „werden Antworten auf die wichtige Frage erörtern, wie wir auch in Zeiten von Corona die Integration stärken können, da viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte besonders hart betroffen sind“, kündigte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz im Vorfeld an.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), sieht die Corona-Pandemie gerade für Migranten und Geflüchtete als harte Belastungsprobe. „Sie arbeiten oft in Branchen, die besonders mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben, wie Handel, Logistik oder dem Gastgewerbe“, erklärte Widmann-Mauz vor dem Gipfel. „Gleichzeitig sind wichtige Integrationsangebote ausgefallen oder können nur eingeschränkt stattfinden.“

Widmann-Mauz verwies auf die im Nationalen Aktionsplan Integration vorgesehene Digitaloffensive, die mit digitalen Integrationskursen, Sprachförderung und gezielter Beratung in sozialen Netzwerken vor allem Frauen beim Berufseinstieg und der Arbeitsmarktintegration unterstützen soll. Dazu gehöre auch die digitale Unterstützung für ein individuelles Integrationsmanagement in den Kommunen. „Denn wir dürfen trotz Corona bei der Integration keine Zeit verlieren.“

In den Beratungen sollen zudem konkrete Maßnahmen aus den vorbereitenden Arbeitsgruppen vorgestellt werden. Eingeladen zu dem Digital-Gipfel sind etwa 130 Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Zivilgesellschaft und Migrantenverbänden.

Im Vorfeld hat der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) eine stärkere Kontrolle und Regulierung von inner-europäischer Arbeitsmigration gefordert. „Diesen ganzen Bereich haben wir einfach viel zu lange ausgeblendet“, sagte Brinkhaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagsausgabe). Das sei ein Versäumnis gewesen, kritisierte der Fraktionschef.

„Wenn Europäer nach Deutschland kommen, um bei uns zu arbeiten, tragen wir auch für sie Verantwortung“, sagte Brinkhaus dem Redaktionsnetzwerk. Es müsse ganz genau überprüft werden, in welchen Branchen bewusst gegen Vorschriften verstoßen werde. (afp/sua)

