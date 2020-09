14 Millionen Wahlberechtigte zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen – Stimmungstest für Laschet

In Nordrhein-Westfalen sind rund 14 Millionen Wahlberechtigte zur Kommunalwahl aufgerufen. Der Ausgang des bundesweit größten Urnengangs dieses Jahres gilt auch als Stimmungstest für den NRW-Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef Armin Laschet.

In Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag (08.00 Uhr) rund 14 Millionen Wahlberechtigte zur Kommunalwahl aufgerufen. Der Ausgang des bundesweit größten Urnengangs dieses Jahres wird mit Spannung erwartet: Die Wahl der Ratsmitglieder und Verwaltungschefs im bevölkerungsreichsten Bundesland wird auch als Stimmungstest für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet gewertet. Der Aachener will im Dezember CDU-Bundesvorsitzender werden und gilt als möglicher Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr.

Bei der NRW-Kommunalwahl 2014 hatte die CDU 37,5 Prozent erreicht und damit klar besser abgeschnitten als die SPD mit 31,4 Prozent. Platz drei belegten die Grünen mit 11,7 Prozent. Der Kommunalwahlen am Sonntag finden unter besonderen Corona-Vorkehrungen statt. So herrscht in allen Wahllokalen Maskenpflicht, Wähler sollen zum Ankreuzen ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen. (afp)