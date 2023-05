15-Jähriger verletzt auf Parkbank liegenden Obdachlosen

Ein auf einer Parkbank liegenden Obdachlosen wurde zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Ein 15-Jähriger hat im bayerischen Coburg einen auf einer Parkbank liegenden Obdachlosen zusammengeschlagen sowie dessen Mobiltelefon zerstört. Das 33-jährige Opfer sei bei der Attacke am späten Montagabend „erheblich“ verletzt worden, teilte die Polizei in Bayreuth am Mittwoch mit. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen fest, der Jugendliche sitzt demnach inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Obdachlose hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerade zum Schlafen auf die Bank gelegt, als er „unvermittelt“ von dem 15-Jährigen angriffen wurde. Dieser schlug und trat auf ihn ein, wobei das Opfer unter anderem am Kopf verletzt wurde. Zudem durchsuchte der Angreifer die Sachen des Wohnungslosen und zerstörte dessen Mobiltelefon. Ein zweiter junger Mann wurde zunächst als möglicher Mittäter festgenommen, kam dann aber wieder frei. (afp)