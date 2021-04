„Es reicht!“ in 16 Bundesländern: Corona-Protestserie in den Landeshauptstädten Deutschlands – Livestream ab 14 Uhr

Nach ihrem Auftakt am 13. März soll es rund einen Monat später die nächste bundesweite Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen geben.

Am Samstag, 17. April, soll es in den Landeshauptstädten Deutschlands erneut zu einer Protestserie gegen die Corona-Maßnahmen unter dem Motto „Es reicht!“ kommen. Bis auf eine Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern wurden alle Kundgebungen für die Landeshauptstädte angemeldet.

Die Epoch Times wird in Berlin mit einem Livestream dabei sein.

„Es reicht!“ – aber gewaltfrei



Bereits bei der ersten bundesweiten Demonstration wurde die Gewaltfreiheit der Veranstaltung betont. Demokratie- und Friedensfahnen seien gern gesehen, jedoch nicht „demokratiefeindliche Flaggen oder Symbole“.

Die Veranstalter distanzieren sich zudem von eventuellen Provokateuren. Diskriminierung jedweder Art gehöre nicht zu ihrer Bewegung. Man sei und bleibe eine Friedensbewegung „im Geiste und in unseren Taten“, so die Organisatoren weiter.

Die Organisatoren treten ihrer Aussage nach für unveräußerliche Grundrechte und Menschenwürde weltweit sowie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland ein. „Schulschließungen, Isolation und Pleiten“ retteten keine Leben.

Sie forderten von der Bundesregierung und den Landesregierungen die Einhaltung einer Verhältnismäßigkeit in der Corona-Politik, die Bereitschaft für einen offenen Dialog und ein „Umdenken im Lockdown-Wahnsinn“.

Teilnehmende Städte

Die Demonstrationen wurden für folgende 16 Städte angemeldet. Mittlerweile wurde die Veranstaltung in Hannover abgesagt. Im März konnte in Dresden die Veranstaltung nicht durchgeführt werden, was später aufgrund der Kurzfristigkeit der Absage und der angereisten Menschen zu vereinzelten Konfrontationen mit der Polizei führte.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!