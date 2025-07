17. Juli in 2 Minuten: Suizidversuch Wolfgang Grupp | Berlin gegen EU-Haushalt | „Spion im Schlafzimmer“

Suizidversuch

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Das schrieb er in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter. Der 83-Jährige leidet demnach an Altersdepressionen. Ihm gehe es derzeit den Umständen entsprechend gut.

Berlin gegen EU-Haushalt

Große Unternehmen sollen mehr Abgaben zahlen – das schlägt die EU-Kommission vor, um die Erhöhung des EU-Haushalts auf rund zwei Billionen Euro zu finanzieren. Die Bundesregierung kündigt Widerstand an. Der Vorschlag muss nun von den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament beraten werden.

Freunschaftsvertrag mit London

Deutschland und Großbritannien haben einen gemeinsamen Freundschaftsvertrag geschlossen. Bundeskanzler Merz sprach dabei von einem „historischen Tag“ für die Beziehungen beider Länder. Die Zusammenarbeit soll sich auf Außen- und Innenpolitik, Wirtschaft, Technologie und auch Migrationspolitik konzentrieren.

„Spion im Schlafzimmer“

Die Wohnungsgesellschaft Vonovia will in ihren Wohnungen smarte Rauchmelder des Typs „Multisensor Plus“ installieren. Die Geräte messen nicht nur Rauch, sondern auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit. Datenschützer und Mieter sehen in der Technologie eine potenzielle Gefahr für die Privatsphäre – und eine Kostenfalle für Bewohner.

Impfstoff gegen Lungenpest

Ein Todesfall in Arizona rückt die Lungenpest wieder in den Fokus. Forscher aus Tel Aviv beschäftigen sich seit längerem mit einem Pesterreger, welcher von der WHO als potenzielle Biowaffe eingestuft wurde. Ende April stellten sie einen mRNA-Impfstoff vor, der im Tierversuch volle Wirksamkeit zeigte. Sie hoffen, dass ihre Methode auch gegen andere tödliche Krankheiten helfen kann.

Mit Material von Agenturen.

Sie wünschen den „Tag in 2 Minuten“ direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang? Dann melden Sie sich hier mit einem Klick für unseren kostenfreien Newsletter an! 📥