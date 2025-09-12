Logo Epoch Times

Fahrrad und Tretroller

18-Jähriger fährt Kind nach Streit mit Auto an - tödlich verletzt

Auf einem Parkplatz im Norden Baden-Württembergs geraten zwei Jugendliche mit zwei Kindern in Streit. Als die Kinder mit Fahrrad und Tretroller wegfahren, eskaliert die Situation.

top-article-image

Ein junger Mann soll im Norden Baden-Württembergs einen 12-Jährigen mit dem Auto angefahren und getötet haben. (Symbolbild)

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem Streit auf einem Parkplatz im baden-württembergischen Niedernhall soll ein 18-Jähriger einen 12 Jahre alten Jungen mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt habe.
Der junge Mann sei nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Im Beisein seines zwei Jahre jüngeren Freundes sei der 18-Jährige auf dem Parkplatz mit dem 12-Jährigen und seinem 13 Jahre alten Begleiter in Streit geraten.
Als sich die beiden Kinder auf einem Fahrrad und einem Tretroller entfernten, sollen sich die beiden Älteren in ein Auto gesetzt und Gas gegeben haben.

Kind noch auf dem Parkplatz gestorben

Der 12-Jährige sei auf seinem Fahrrad angefahren worden, teilte die Polizei mit.
„Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb“, hieß es weiter. Sein 13-jähriger Freund blieb unverletzt.
Details zum Hintergrund des Streits konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht nennen. Auch ob sich Täter und Opfer kannten, war zunächst nicht bekannt.
Niedernhall liegt im Hohenlohekreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Die Kommune gehört zur Region Heilbronn-Franken und hat etwas mehr als 4.000 Einwohner. (dpa/red)

