18. September: Neue Protestwelle | Trump: Antifa als Terrororganisation | Rundfunkgebühren auf Prüfstand

Trump stuft Antifa als Terrororganisation ein

US-Präsident Trump gab die Einstufung der Antifa als „terroristische Organisation“ bekannt. Jeder, der die Gruppe finanziell unterstützt, sollte untersucht werden. Die praktischen Auswirkungen der Einstufung sind offen. Die Antifa ist keine zentral organisierte Gruppe, sondern eher eine lose Bewegung ohne definiertes Führungspersonal.

Deutsche Wirtschaft im Visier

Angriffe auf Deutsche Unternehmen sind erneut gestiegen. Das geht aus dem Wirtschaftsschutzbericht 2025 des Bitkom-Verbandes hervor. In den letzten zwölf Monaten ergab sich eine Schadensrekordsumme von rund 289 Milliarden Euro. Dies habe eine repräsentative Umfrage bei rund 1.000 Unternehmen in Deutschland quer durch alle Branchen ergeben. Die meisten Angriffe kamen demnach aus China und Russland.

Neue Protestwelle

Protestaktionen haben Frankreich teilweise lahmgelegt. In Paris blieben 90 Prozent der Grundschulen geschlossen, im Regionalverkehr fiel die Hälfte der Züge aus, die Metro fuhr nur stundenweise. Gewerkschaften hatten zu Protesten gegen die Sparpläne der Regierung aufgerufen. Die Bewegung „Bloquons tout“ („Blockieren wir alles“) versucht, das Land großflächig lahmzulegen. Behörden schätzen die Beteiligung auf bis zu 800.000 Menschen.

Chinesische Übernahme

MediaMarkt und Saturn könnten bald den Besitzer wechseln: Das Bundeskartellamt genehmigt die Übernahme durch den chinesischen Online-Konzern JD.com. Aus Sicht der Wettbewerbshüter gibt es keine Probleme. Endgültig ist der Deal jedoch nicht: Das Wirtschaftsministerium kann aus sicherheitspolitischen Gründen noch ein Veto einlegen.

Rundfunkgebühren auf dem Prüfstand

Das NDR-Format ‚Klar‘ mit Journalistin Julia Ruhs ist abgesetzt worden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann spricht von einem Tiefpunkt der Debattenkultur und fordert, den Rundfunkbeitrag einzufrieren. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sehen darin ein schlechtes Signal für die Meinungsfreiheit.

