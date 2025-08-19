Logo Epoch Times

Gletscherschmelze: Alter Skilift taucht nach 50 Jahren auf

RKI: 9600 Menschen durch antibiotikaresistente Erreger gestorben

Mehr als 1100 Tote durch 16-tägige Hitzewelle in Spanien

Gamescom: Weltweit größte Computerspielmesse startet in Köln

Selenskyj schenkt Trump den Golfschläger eines ukrainischen Veteranen

Block-Prozess: Schlagabtausch und Schuldzuweisungen

Mordanklage wegen Anschlags auf Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten

Verkohlte Leiche in ausgebranntem Auto an See in Bayern gefunden

Schweden: Kirche rollt durch die Stadt – Umzug wegen Erdrutschgefahr

Forsa-Umfrage: AfD weiter stärkste Kraft – Union gewinnt ein Prozent

Der Tag in 2 Minuten

19. August: Transperson ins Frauengefängnis | Immunität für Putin | Mit 4 Promille auf der Autobahn

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Die Bundespolizei registrierte bereits im ersten Halbjahr 2025 über 700 Messerdelikte an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen.

Foto: PT_Fotografi/iStock/Bildbearbeitung Epoch Times

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Ukraine-Krieg

Beim Washington-Gipfel wurde ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vereinbart. Ein anschließender Dreiergipfel mit Trump soll die Friedensbedingungen konkretisieren. Es wird auch um US-Sicherheitsgarantien gehen. Die Europäer hoffen auf Garantien ähnlich dem NATO-Beistandspakt – ob Trump so weit gehen möchte, bleibt offen.

Immunität für Putin

Sollte es zu einer Friedenskonferenz in Genf kommen, wird die Schweiz Präsident Putin Immunität gewähren – trotz Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs. Dieser wirft Putin die Verschleppung ukrainischer Kinder vor und hatte im März 2023 Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Vier Messer-Delikte pro Tag

Die Bundespolizei registrierte im ersten Halbjahr dieses Jahres 730 Messer-Gewaltdelikte. Betroffen sind vor allem Bahnhöfe, Züge, Flughäfen und Grenzen. Überrepräsentiert waren Tatverdächtige ohne deutschen Pass, besonders aus Syrien, Afghanistan und Polen. Die Statistik umfasst nur Fälle im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei.

Transperson ins Frauengefängnis

Der rechtsextreme Aktivist Sven Liebich, nun offiziell Marla-Svenja, soll seine Haft im Chemnitzer Frauengefängnis antreten. 2023 wurde er wegen Volksverhetzung, Beleidigung und übler Nachrede zu 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Maßgeblich für die Unterbringung sei zunächst der Geschlechtseintrag, doch über die endgültige Unterbringung entscheidet die Gefängnisleitung nach dem Aufnahmegespräch.

Mit 4 Promille auf der Autobahn

In Hessen stoppte die Polizei einen Autofahrer, der mit 220 km/h und in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Test ergab über 4 Promille, sein Beifahrer erreichte sogar über 5 Promille. Dies sind lebensbedrohliche Alkoholwerte. Die Beamten ließen Blut entnehmen und zogen den Führerschein ein.
 
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
