2.279 positive Corona-Tests in Deutschland registriert

Die Gesundheitsämter registrierten heute 2.279 positive Testergebnisse auf Covid-19. Gestern waren es 2.563.

Das Robert Koch-Institut hat am Sonntag eine vergleichsweise etwas niedrigere Zahl an neuen Corona-Positiv-Ergebnissen gemeldet. Die Gesundheitsämter hatten binnen eines Tages 2.279 Fälle übermittelt, wie das RKI am Morgen bekannt gab.

Seit Beginn der Corona-Krise gab es demnach mindestens 299.237 positive Testergebnisse auf Sars-CoV-2 (Datenstand 4.10., 0.00 Uhr). Nicht jeder, dessen Test ein Positiv-Ergebniss zeigt, ist auch tatsächlich erkrankt oder zeigt schwerere Symptome.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Samstag bei 1,10 (Vortag: 0,97). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Freitag bei 1,13 (Vortag: 1,08). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen. (dpa)