Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Hamas führt großangelegten Angriff auf israelische Soldaten im Gazastreifen aus

vor einer Stunde

AfD-Verbotsantrag: Neue Studie sieht Verfassungsschutz-Gutachten als guten Ausgangspunkt

vor 2 Stunden

CDU debattiert über Ukraine-Friedenstruppen: Schulze schließt sich Kritik an

vor 2 Stunden

Zu wenig Medizinstudienplätze gegen Ärztemangel – Analyse

vor 2 Stunden

Aus E-Autobatterien werden Energiespeicher: Recycling-Anlage in Aachen eröffnet

vor 2 Stunden

Warschau: In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland

vor 2 Stunden

Afghanen-Visa: Gericht droht Auswärtigem Amt mit Zwangsgeld

vor 4 Stunden

„Ein Inferno“ – Deutsche helfen beim Kampf gegen Mega-Brände in Spanien

vor 4 Stunden

Mann droht mit laufender Kettensäge: Streit auf Parkplatz in Itzehoe eskaliert

vor 4 Stunden

Israel will Gaza weiterhin einnehmen – prüft aber Waffenruhe-Vorschlag

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

20. August: Zieht sich Sahra Wagenknecht zurück? | Arztbesuche gegen Gebühr | Zwangsgeld für Auswärtiges Amt

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image
author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

BSW plant Namensänderung

Im Dezember soll das Bündnis Sahra Wagenknecht einen neuen Namen erhalten, der weniger personenbezogen ist. Das Kürzel „BSW“ soll beibehalten werden. Ob die Namensänderung mit einem möglichen Rücktritt von Sahra Wagenknecht vom Parteivorsitz zusammenhängt, ist bislang nicht bestätigt.

Zwangsgeld für Auswärtiges Amt

Das Verwaltungsgericht Berlin droht dem Auswärtigen Amt mit Zwangsgeld, sollte es keine Visa an Afghanen erteilen, die schon eine Aufnahmezusage von Deutschland bekommen haben. Das berichtet die Welt. Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte das Aufnahmeprogramm für Afghanen im Frühjahr gestoppt.

Arztbesuch gegen Gebühr

Die gesetzlichen Krankenversicherungen stecken in finanzieller Not. Deshalb ist eine neue Gebühr für Arztbesuche im Gespräch. Laut der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände müsse die Steuerung von Patienten besser werden. Nicht zwingend notwendige Arztbesuche würden das System verteuern. Die Höhe der geforderten Gebühr ist noch nicht klar.

Anklage wegen Falschaussage

Die Staatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Er soll im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut falsch ausgesagt haben. Diese war 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden. Scheuer soll Verträge zur Pkw-Maut abgeschlossen haben, noch bevor Rechtssicherheit bestand. Der deutsche Staat musste 243 Millionen Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen.

Führerscheinbetrug

Ein früherer Mitarbeiter der Fahrerlaubnisstelle Kassel steht vor Gericht. Er soll als Teil einer Bande in 112 Fällen Führerscheine verkauft haben, ohne dass die Käufer eine Prüfung abgelegt hatten. Dabei soll er rund 60.000 Euro kassiert haben. Der erste Käufer eines solchen Führerscheins kam später bei einem Motorradunfall ums Leben. Das Landgericht Kassel verhandelt nun den Fall.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
Sie wünschen den „Tag in 2 Minuten“ direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang? Dann melden Sie sich hier mit einem Klick für unseren kostenfreien Newsletter an! 📥

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.