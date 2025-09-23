Logo Epoch Times

Der Tag in 2 Minuten

23. September: Trump bei der UNO | Stromausfall in Saarbrücken | Täglich 1.000 Verwundete

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

US-Präsident Donald Trump und sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. nehmen Autismus in den Fokus.

Foto: Andrew Harnik/Getty Images

Redaktion
Trump bei der UNO

US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung die Vereinten Nationen scharf kritisiert. Die UNO habe ein enormes Potenzial, sei aber als Friedensstifterin gescheitert. Trump forderte die Freilassung von Geiseln in Gaza, ein Ende des Kriegs in der Ukraine sowie ein Umdenken in der Migrations- und Energiepolitik.

Stromausfall in Saarbrücken

In Saarbrücken ist es zu einem großflächigen Stromausfall gekommen, von dem auch die Innenstadt und das Industriegebiet Süd betroffen ist. Derzeit vermuten die Stadtwerke einen Brand in einem Umspannwerk in Alt-Saarbrücken als Ursache. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist unklar. Mittlerweile konnten Feuerwehr und Stadtwerke die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder ans Netz bringen.

Drohnen in Skandinavien

Mehrstündige Drohnensichtungen haben gestern den Flugverkehr in Dänemark und Norwegen lahmgelegt. In Kopenhagen waren rund 100 Flüge betroffen. Wer die Drohnen steuerte, ist unbekannt. Regierungskreise spekulieren über eine mögliche russische Beteiligung. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnte vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur des Landes.

Täglich 1.000 Verwundete

Im Kriegsfall muss Deutschland damit rechnen, jeden Tag bis zu 1.000 verwundete Soldaten zu versorgen. Das erklärte General Ralf Hoffmann. Er ist der Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Deutschland solle seine medizinische Infrastruktur entsprechend ausbauen und sich auf einen NATO-Bündnisfall vorbereiten.

Autismus

Das US-Gesundheitsministerium warnt vor Paracetamol in der Schwangerschaft. Während Experten über die Beweislage streiten, rückt gleichzeitig ein neuer Therapieansatz für Autismus in den Fokus. Dieser beruht auf Folinsäure. Laut US-Daten wurden im Jahr 2002 bei einem von 150 Kindern Autismus diagnostiziert. 2022 war bereits ein Kind von 31 betroffen.
