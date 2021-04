25 Parteien zu Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zugelassen

Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni sind insgesamt 25 Parteien zugelassen. Das teilte Landeswahlleiterin Christa Dieckmann am Freitag in Magdeburg mit.

Die Parteien können nun bis zum 19. April ihre Wahlvorschläge einreichen. Über deren Zulassung entscheiden die jeweiligen Wahlausschüsse spätestens am 23. April. Vom Landeswahlausschuss nicht als Partei anerkannt und damit nicht zugelassen wurde die Deutsche Gerechtigkeits Partei, die wegen fehlender Nachweise nicht die formellen Voraussetzungen erfüllte.

In Sachsen-Anhalt regiert die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff zusammen mit SPD und Grünen. In der letzten Umfrage vom Januar lag die CDU vorn, gefolgt von AfD und Linken. Vor fünf Jahren war das Kenia-Bündnis geschmiedet worden, weil es keine andere Möglichkeit zur Regierungsbildung abseits von AfD und Linken gab. Es gab in den vergangenen Jahren allerdings zahlreiche Krisen, welche die Koalition teils an den Rand eines Bruchs führten. (afp)

