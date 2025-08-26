Der Tag in 2 Minuten
26. August: Saarland trauert um Simon B. | Neue Arztvergütung | Merz kritisiert Putin
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Lesedauer: 2 Min.
Merz kritisiert Putin
Bundeskanzler Friedrich Merz wirft Russland eine Verzögerungsstrategie bei den Friedensgesprächen vor. Putin knüpfe ein Treffen mit der Ukraine an unannehmbare Bedingungen. Das sagte Merz nach einem Gespräch mit Kanadas Premierminister Mark Carney in Berlin. Beide Länder wollen nun stärker in der Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten.
Digitalsteuer
US-Präsident Donald Trump reagiert auf europäische Pläne, digitale Unternehmen stärker zu besteuern. Da dies vor allem amerikanische Konzerne treffen würde, droht Trump mit höheren Zöllen und Exporteinschränkungen. Die EU verweist auf das „souveräne Recht“ der EU-Länder, „wirtschaftlichen Aktivitäten zu regeln“. Die Bundesregierung will ihren Plan für eine Digitalsteuer im Herbst vorstellen.
Neue Arztvergütung
Ab 2026 ändert sich die Bezahlung für Hausärzte. Statt fester Pauschalen soll es Geld gegen konkrete Leistung geben. Ärzte bekommen Zuschläge für mehr Hausbesuche, längere Sprechzeiten oder Impfungen. Bei zu wenig Einsatz drohen Abzüge. Das Ziel soll eine bessere Versorgung für Patienten sein.
Messerangriff in Dresden
Die US-Botschaft fordert die höchste Strafe für den Täter einer Messerattacke in Dresden. Ein 20-jähriger Amerikaner wurde gestern in einer Straßenbahn angegriffen, nachdem er zwei Frauen vor Belästigung schützen wollte. Der 21-jährige tatverdächtige Syrer sitzt nun in Haft. Ein zweiter Mann wird gesucht. Der Amerikaner ist im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr.
Trauer um Polizisten
Im Saarland trauert man um den getöteten Polizisten Simon B. aus Völklingen. Er wurde bei einem Einsatz schwer verletzt und starb. Ein 18-Jähriger ist tatverdächtig. Er hatte eine Tankstelle überfallen und bei seiner Flucht den Polizisten mit mehreren Schüssen tödlich verletzt. Die Landespolizei ruft morgen um 9:00 Uhr zu einer Schweigeminute auf.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
