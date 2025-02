27-jährige Dermatologin zur Miss Germany gekürt

Die Dermatologin Valentina Busik aus dem hessischen Gießen ist zur Miss Germany 2025 gekürt worden. Die 27-Jährige setzte sich am Samstagabend im Finale des Wettbewerbs im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg gegen acht Mitbewerberinnen durch, wie die Veranstalter mitteilten. Die Finalistinnen hatten sich in den vergangenen Monaten über verschiedene Stationen hinweg gegen weitere Kandidatinnen behauptet.

Busik vereine innovative Technologie mit menschlicher Fürsorge, hieß es von den Organisatoren. Als Klinikärztin habe sie oft nur 15 Minuten Zeit, um Patienten eine Krebsdiagnose mitzuteilen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz habe sie einen Avatar entwickelt, der Patienten Diagnosen, Behandlungen und Operationen erkläre – in angepasster Geschwindigkeit und in verschiedenen Sprachen.

Der ursprünglich als Schönheitswettbewerb gestartete Miss-Germany-Entscheid war 2019 grundlegend reformiert worden. Seitdem werden Frauen ausgezeichnet, die Verantwortung übernehmen, als Vorbild agieren und eine weltoffene und moderne Gesellschaft prägen. Im vergangenen Jahr gewann die Berliner Architektin Apameh Schönauer, die sich für Frauenrechte einsetzt. (afp)