27. Oktober: Stadtbild-Gipfel | ZDF stoppt Kooperation | Trump in Japan

Stadtbild-Gipfel

Die Debatte um Kanzler Merz‘ Äußerungen zu Problemen im „Stadtbild“ deutscher Städte ebbt nicht ab. Die SPD hat nun einen Gipfel im Kanzleramt gefordert. Mit einem 8-Punkte-Papier will sie über Verbesserungen des Stadtbilds diskutieren – ohne sich auf das „Thema Migration zu verengen“ . Die Union sieht keine Notwendigkeit. Fraktionschef Jens Spahn sprach von einem „Empörungszirkus“.

Milei hat gewonnen

Bei der Parlamentswahl in Argentinien hat die Partei von Präsident Javier Milei klar gewonnen. Künftig hat das Milei-Bündnis 107 von 257 Sitzen in der Abgeordnetenkammer. Auch im Senat gewann Milei deutlich. Sein radikaler Sparkurs und seine tiefgreifende Reformpolitik scheinen im Volk gut anzukommen. Ein solcher Wahlerfolg galt im Vorfeld als unwahrscheinlich.

Trump in Japan

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Staatsbesuch in Japan als erstes mit Kaiser Naruhito gesprochen. Morgen ist ein Treffen mit der neuen Premierministerin Sanae Takaichi vorgesehen. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer japanischen Regierung. Takaichi folgt einem konservativen Kurs und gilt als Hardlinerin gegenüber China.

Widerstand in Peking

Kurz nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas hat ein anonymer Protestler in einem Nobelviertel in Peking Transparente gegen die KPCh aufgehängt. Auf einem bezeichnete er die Partei als „menschenverachtende Sekte“. Obwohl Sicherheitskräfte die Transparente nach kurzer Zeit wieder entfernten, ging die Aktion in sozialen Medien viral. Viele lobten den Mut des Protestlers und sahen dies als Fortsetzung früherer Forderungen nach Freiheit und Reformen.

ZDF stoppt Kooperation

Das ZDF stellt die Zusammenarbeit mit einer Produktionsfirma im Gazastreifen ein. Hintergrund sind mögliche Hamas-Verbindungen. Die Firma im Süden Gazas war am 19. Oktober von einer Rakete getroffen worden. Dabei kamen ein 37-jähriger Ingenieur und der Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben. Laut dem israelischen Militär war der getötete Ingenieur ein Hamas-Terrorist.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)