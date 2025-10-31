Der Tag in 2 Minuten
31. Oktober in 2 Minuten: ARD prüft Gaza-Mitarbeiter | Reichelt-Verfahren | Wahlergebnis Niederlande
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
ARD prüft Mitarbeiter in Gaza
Nachdem bekannt wurde, das ein getötes Hamas-Mitglied mit dem ZDF als Techniker zusammengearbeitet hatte, überprüfte die ARD ihre Ortskräfte in Gaza. Es sei in persönlichen Gesprächen „glaubhaft gemacht“ worden, „dass keine Nähe zu Terrororganisationen bestehen, so ein Sprecher des Bayerischen Rundfunks.
Reichelt-Verfahren eingestellt
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren gegen den „NiUS“-Chefredakteur Julian Reichelt eingestellt. Der Anfangsverdacht auf Volksverhetzung habe sich nicht bestätigt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Reichelt kommentierte die Neuigkeit auf seinem X-Kanal mit den Worten: „Deutschlands kürzestes Strafverfahren.“
Todesfahrt von Mannheim
Bei der Todesfahrt von Mannheim am Rosenmontag wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Heute begann am Landgericht Mannheim der Prozess gegen einen 40-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft sieht bei dem Mann keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Sie geht davon aus, dass er seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leidet.
Fake News über Weihnachtsmärkte
In den Sozialen Medien kursiert die Nachricht, dass „Hunderte Weihnachtsmärkte“ in Deutschland schließen. Angegeben werden zu hohe Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. Doch der Epoch Times Faktencheck zeigt: Die größten Weihnachtsmärkte Deutschlands finden alle statt und die Zahl der Weihnachtsmärkte in Deutschland wächst insgesamt.
Wahlergebnis in den Niederlanden
Nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen steht das Ergebnis der Parlamentswahl in den Niederlanden fest: Die linksliberale D66 liegt uneinholbar vor der Partei des rechtsorientierten Geert Wilders. Der 38 Jahre alte Rob Jetten hat beste Aussichten Regierungschef zu werden.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.