Logo Epoch Times

vor 19 Minuten

Ukraine: Odessas ausgebürgerter Bürgermeister nun unter Hausarrest

vor 2 Stunden

Südkorea kauft wieder Schweinefleisch aus Deutschland

vor 2 Stunden

IS-Gehaltslisten als Beleg: Zweieinhalb Jahre Haft in München verhängt

vor 3 Stunden

Ägypten: Großes Ägyptisches Museum in Kairo wird eröffnet

vor 3 Stunden

Röttgen drängt auf Reduzierung von Abhängigkeiten von China

vor 4 Stunden

Strom-Netzentgelte könnten 2026 deutlich sinken

vor 4 Stunden

Schüsse in Öffentlichkeit: Berliner Polizei geht stärker gegen Waffenkriminalität vor

vor 4 Stunden

Klage gegen Frankreichs Justizminister nach Gefängnisbesuch bei Ex-Präsident Sarkozy

vor 5 Stunden

Neue US-Zölle für Lkw und Busse treten in Kraft

vor 5 Stunden

Chip-Krise: Autozulieferer ZF plant Kurzarbeit an einzelnen Standorten

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

31. Oktober in 2 Minuten: ARD prüft Gaza-Mitarbeiter | Reichelt-Verfahren | Wahlergebnis Niederlande

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Foto: Getty Images / Bildmontage: Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

ARD prüft Mitarbeiter in Gaza

Nachdem bekannt wurde, das ein getötes Hamas-Mitglied mit dem ZDF als Techniker zusammengearbeitet hatte, überprüfte die ARD ihre Ortskräfte in Gaza. Es sei in persönlichen Gesprächen „glaubhaft gemacht“ worden, „dass keine Nähe zu Terrororganisationen bestehen, so ein Sprecher des Bayerischen Rundfunks.

Reichelt-Verfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren gegen den „NiUS“-Chefredakteur Julian Reichelt eingestellt. Der Anfangsverdacht auf Volksverhetzung habe sich nicht bestätigt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Reichelt kommentierte die Neuigkeit auf seinem X-Kanal mit den Worten: „Deutschlands kürzestes Strafverfahren.“

Todesfahrt von Mannheim

Bei der Todesfahrt von Mannheim am Rosenmontag wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Heute begann am Landgericht Mannheim der Prozess gegen einen 40-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft sieht bei dem Mann keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Sie geht davon aus, dass er seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leidet.

Fake News über Weihnachtsmärkte

In den Sozialen Medien kursiert die Nachricht, dass „Hunderte Weihnachtsmärkte“ in Deutschland schließen. Angegeben werden zu hohe Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. Doch der Epoch Times Faktencheck zeigt: Die größten Weihnachtsmärkte Deutschlands finden alle statt und die Zahl der Weihnachtsmärkte in Deutschland wächst insgesamt.

Wahlergebnis in den Niederlanden

Nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen steht das Ergebnis der Parlamentswahl in den Niederlanden fest: Die linksliberale D66 liegt uneinholbar vor der Partei des rechtsorientierten Geert Wilders. Der 38 Jahre alte Rob Jetten hat beste Aussichten Regierungschef zu werden.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.