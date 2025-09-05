Der Tag in 2 Minuten
5. September: Florida will Impfpflicht beenden | Sinkende Gaspreise | Angriff auf Lehrerin
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Haushalt 2025
Nach langen Debatten hat der Haushaltsausschuss den Bundeshaushalt 2025 beschlossen. Geplant sind Ausgaben von rund 500 Milliarden Euro. Das sind weniger als zunächst erwartet. Größter Posten bleibt das Arbeitsministerium mit über 190 Milliarden Euro. Mehr Geld soll es auch für Verkehr und Bildung geben. Mitte September stimmt der Bundestag endgültig über den Haushalt ab.
Sinkende Gaspreise
Nach großen Preisschwankungen der letzten Jahre sind die Gaspreise deutlich gesunken. Neukundentarife liegen aktuell im Schnitt bei rund 9 Cent pro Kilowattstunde – zuvor waren es fast 12. Für Haushalte mit höherem Verbrauch bedeutet das Einsparungen im dreistelligen Bereich. Doch Bestandskunden profitieren meist nicht automatisch. Ein Anbieterwechsel kann sich lohnen.
Angriff auf Lehrerin
An einem Berufskolleg in Essen wurde eine Lehrerin von einem jungen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der Täter flüchtete, wurde aber festgenommen. Die Lehrerin kam mit einer Bauchverletzung ins Krankenhaus. Mindestens zehn Schüler, die die Tat miterlebten oder halfen, stehen unter Schock.
Mondfinsternis
Am Sonntag gibt es eine totale Mondfinsternis – mit etwas Glück ist sie in Süd- und Nordostdeutschland gut zu sehen. Der Mond soll allerdings schon verfinstert aufgehen und bleibt deshalb möglicherweise lange unsichtbar. Die Finsternis endet um 20:53 Uhr. Zu sehen ist sie mit bloßem Auge, Sternwarten laden zur Beobachtung ein.
Aufhebung von Impfpflichten
Der Gesundheitsminister von Florida will gemeinsam mit Gouverneur DeSantis alle Impfpflichten aus den Gesetzen streichen. Dabei wird vor allem die Legitimation staatlicher Eingriffe hinterfragt. Kritiker warnen, das somit die Ausbreitung von Krankheiten unter Schulkindern gefördert werden könnten. Aktuell gibt es in allen 50 US-Bundesstaaten eine Impfpflicht für Schulkinder.
