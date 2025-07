7. Juli in 2 Minuten: Wahl auf der Kippe, Feuer im Osten, Diskussion um von der Leyen

Netanjahu trifft Trump

US-Präsident Donald Trump hofft auf eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Dazu trifft er sich heute Abend mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Dieser pocht zudem auf eine Lösung, bei der die Hamas sich gänzlich aus dem umkämpften Gebiet zurückzieht.

Wahl auf der Kippe

Am Bundesverfassungsgericht sind drei neue Richterposten zu besetzen. Der Wahlausschuss des Bundestages gibt heute seine Empfehlung ab.

Dafür und für die Wahl am Freitag ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Doch Union, SPD und Grüne erzielen im Parlament zusammen keine Zweidrittelmehrheit. Ob die Wahl gelingt, ist ungewiss.

Feuer wütet weiter

Im Naturschutzgebiet Gohrischheide zwischen Sachsen und Brandenburg kämpfen weiterhin 600 Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Bisher sollen rund 2.100 Hektar von dem Brand betroffen sein. Damit ist eine größere Fläche abgebrannt als durchschnittlich in einem ganzen Jahr in Deutschland. Der Waldbrand bei Gösselsdorf in Thüringen ist mittlerweile unter Kontrolle.

Haftbefehl gegen ICE-Angreifer

In einem ICE von Hamburg nach Wien hat ein Syrer am Donnerstag mehrere Fahrgäste mit einem Hammer angegriffen. Der mutmaßliche Täter ist ein in Österreich gemeldeter Asylbewerber. Gegen den 20-Jährigen wurde nun ein Haftbefehl ausgestellt. Er befindet sich derzeit, wie die meisten Verletzten, in einem Krankenhaus.

Brisante Fragen für von der Leyen

Im EU-Parlament wird heute über einen Misstrauensantrag gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen debattiert. Kritiker werfen ihr Zentralisierung der Macht, Umgehung demokratischer Prinzipien und mangelnde Transparenz bei der Corona- Impfstoffbeschaffung vor. Am Donnerstag wird über den Antrag abgestimmt.