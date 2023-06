Seit Kriegsbeginn: 750 Verletzte aus Ukraine in Deutschland behandelt

Foto: Petter Berntsen/AFP via Getty Images

Der verwundete ukrainische Soldat Vladyslav Shakhov wird bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Berlin Brandenburg auf seinen Weitertransport vorbereitet. Er wurde in einem medizinischen Evakuierungsflugzeug (Medevac) von Polen aus transportiert. Foto: Petter Berntsen/AFP via Getty Images

Der Krieg in der Ukraine fordert eine große Anzahl an Opfern und Verletzten. Seit Beginn des Kriegs hat Deutschland viele Verletzte in Krankenhäusern zur medizinischen Behandlung aufgenommen.

Deutschland hat seit Beginn des russisch-ukrainischen Kriegs 750 Verletzte aus der Ukraine und angrenzenden Staaten zur medizinischen Behandlung aufgenommen. Die zum Teil sehr schwer verletzten und verwundeten Menschen seien aus dem Kriegsgebiet ausgeflogen worden, „damit sie bei uns die bestmögliche medizinische Behandlung erhalten“, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) am Donnerstag.

In der EU und weiteren Unterstützerstaaten seien insgesamt bislang rund 2.250 Patienten aus der Ukraine aufgenommen worden. Deutschland habe dabei vor Norwegen (rund 250), Polen und Spanien (beide rund 230) die meisten Verletzten übernommen, erklärte das Innenministerium weiter.

Koordiniert werden die Evakuierungen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Die Verletzten werden in Kooperation mit Norwegen aus der Ukraine ausgeflogen und dann auf Krankenhäuser in ganz Deutschland verteilt.

