Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Französischer Verteidigungsminister Lecornu zum Premier ernannt

vor 15 Minuten

Nach Israels Luftangriff in Katar: Baerbock spricht von „Eskalation“

vor 25 Minuten

Polen schließt Grenze zu Belarus - wegen Militärmanöver mit Russland

vor 38 Minuten

Fund von Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen - Entschärfung in der Nacht

vor einer Stunde

Forsa: AfD hält Rekordniveau - Merz rutscht auf Tiefstwert

vor einer Stunde

Polizei ermittelt in mehreren Städten zu Sprachtest-Betrug

vor 2 Stunden

19 EU-Länder beantragen Verteidigungskredite in Höhe von 150 Milliarden Euro

vor 2 Stunden

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

vor 2 Stunden

Mysteriöse gigantische Gammastrahlenexplosion lässt Astronomen rätseln

vor 3 Stunden

Explosionen in Doha: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

9. September: Einbürgerung durch Betrug | Hauptstadt ohne Strom | Frankreich im Umbruch

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Mit Geld eigentlich nicht zu kaufen: Die deutsche Staatsbürgerschaft.

Foto: Morris MacMatzen/Getty Images/Bildbearbeitung Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Hauptstadt ohne Strom

In Berlin sind zehntausende Haushalte von einem Stromausfall betroffen; auch wichtige Einrichtungen wie Pflegeheime und der Nahverkehr. Nach ersten Ermittlungen soll die Ursache ein mutmasslich politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten sein. Das Bekennerschreiben einer linksradikalen Gruppe wird aktuell noch geprüft. Laut dem Netzbetreiber kann es noch bis Mittwoch dauern, bis der Strom überall wieder fließt.

Angriff auf Hamas-Führung

Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Führung der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen. Das Außenministerium von Katar in Doha verurteilte den Angriff scharf. Es sprach von einer klaren Verletzung des Völkerrechts. Eine Untersuchung auf höchster Ebene sei bereits eingeleitet worden. Katar gilt als einer der wichtigsten Vermittler im Krieg zwischen der Hamas und Israel.

Frankreichs Premier zurückgetreten

Nach nur neun Monaten im Amt ist Frankreichs Premierminister François Bayrou zurückgetreten. Zuvor hatte er die Vertrauensfrage im Parlament verloren. Der Élysée-Palast will in wenigen Tagen einen Nachfolger benennen. Es wäre bereits der fünfte Premier in zwei Jahren. Für morgen sind in Frankreich landesweite Proteste angekündigt. Linken-Politiker Jan van Aken warnt Deutschland vor „französischen Verhältnissen“, wenn weiter bei den kleinen Leuten gespart werde. Auch CDU-Politiker Armin Laschet sieht die Entwicklung in Frankreich als Mahnung, Reformen in Deutschland nicht aufzuschieben.

Einbürgerung durch Betrug

In Deutschland werden offenbar tausendfach Sprach- und Integrationstests gefälscht, um sich Einbürgerungen oder Aufenthaltstitel zu erschleichen. Das zeigen Recherchen von RTL und Stern. Für rund 1.500 Euro lassen sich demnach täuschend echte Zertifikate über soziale Medien kaufen. Ermittler sehen dahinter organisierte Kriminalität, die ein marodes System von überlasteten Ausländerbehörden ausnutzt.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.