Betroffene von Oktoberfest-Attentat bekommen zusammen 1,2 Millionen Euro

Retter sichern eine verletzte Frau und ihren Hund an der Stelle, an der am Samstag, dem 26. September 1980, kurz nach 22 Uhr eine in einem Mülleimer versteckte Bombe in der Nähe der Eingänge zum Münchner Oktoberfest 1980 explodierte und dreizehn Menschen, darunter Gundolf Köhler, tötete und über 200 verletzte. Foto: -/AFP via Getty Images