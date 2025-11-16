Logo Epoch Times

Offizieller Drohnen-Abwehrplan

Ab Dezenber: Neue Bundespolizei-Einheit soll Drohnen abschießen

Aufspüren, Abfangen und Abschießen: Ab Dezember sollen 130 zusätzliche Polizeikräfte bundesweit gegen Drohnen vorgehen. Der Bund investiert kurzfristig 100 Millionen Euro in moderne Drohnenabwehr.

Die neue Drohnenabwehreinheit mit 130 zusätzlichen Polizeikräften soll im Dezember ihre Einsätze beginnen (Symbolbild).

Redaktion
Nach immer mehr gemeldeten illegalen Drohnenflügen in Deutschland setzt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) jetzt einen offiziellen Drohnen-Abwehrplan um.
„Drohnen und wachsende Cyberangriffe sind eine Gefahr der neuen hybriden Bedrohung, auf die wir entschlossen reagieren, wir rüsten auf gegen die digitale Bedrohung im Netz und gegen die Drohnen-Bedrohung aus der Luft“, sagte Dobrindt der „Bild am Sonntag“.

Dezentral und auch mit Hubschraubern unterwegs

Der Bund investiert kurzfristig 100 Millionen Euro in moderne Drohnenabwehr. Zum Paket gehören Radardetektion, Störtechnik und Abfangdrohnen, um gefährliche Fluggeräte früher zu erkennen und sicher auszuschalten. Der Auftrag an die Bundespolizei lautet laut Innenministerium: Aufspüren, Abfangen und Abschießen.
Die Bundespolizei sprach von zwei Drohnensichtungen im Bereich der Nord- und der Südbahn.

Drohnensichtungen gibt es des Öfteren am Münchner Flughafen im Bereich der Nord- und der Südbahn.

Foto: Armin Weigel/dpa

Die neue Drohnenabwehreinheit mit 130 zusätzlichen Polizeikräften solle schon im Dezember ihre Einsätze starten.
Die Einheiten sollen dezentral rund um wichtige Flughäfen, in der Hauptstadt und bei sicherheitsrelevanten Objekten zum Einsatz kommen. Durch Hubschrauber sollen sie bundesweit einsatzfähig sein. (dts/ks)

