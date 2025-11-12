Ab März 2026: European Sleeper kündigt neuen Nachtzug von Paris nach Berlin

Erst im September war das Ende der Nightjet-Verbindung von Paris nach Berlin bekannt geworden – jetzt will der Nachtzug-Anbieter European Sleeper diese Lücke zumindest teilweise füllen.

Ab kommendem Frühjahr werde dreimal wöchentlich ein Nachtzug zwischen den beiden Hauptstädten verkehren, kündigte das belgisch-niederländische Unternehmen am Mittwoch an. Startschuss für die neue Verbindung ist demnach am 26. März in Paris.

Von Paris nach Berlin und zurück

Die Abfahrten von Paris sind laut European Sleeper für Sonntag-, Dienstag- und Donnerstagabend geplant, mit Ankunft in Berlin am nächsten Morgen. Zurück in die französische Metropole sollen die Züge von Berlin aus dann montags, mittwochs und freitags rollen.

Tickets sollen voraussichtlich ab dem 16. Dezember verfügbar sein; die Preise sollen nach Unternehmensangaben denen der Nightjet-Verbindung ähneln.

Zudem soll es laut European Sleeper verschiedene Reiseklassen geben, was die Reise für ein breites Spektrum an Fahrgästen erschwinglich mache, von preisbewussten Fahrgästen bis hin zu denjenigen, die „zusätzlichen Komfort“ suchten.

Das 2021 gegründete Unternehmen European Sleeper betreibt bislang erst eine sogenannte „Good Night Train“-Verbindung, bei der Brüssel, Amsterdam, Berlin, Dresden und Prag angefahren werden. Nach Unternehmensangaben wurden bislang 230.000 Passagiere transportiert.

Bisher waren die Österreicher der Nachtzug

Ende September hatte die Renaissance der Nachtzüge in Europa einen Rückschlag erlitten. Damals hatten die Österreichischen Bundesbahnen mitgeteilt, dass die Nightjet-Verbindung zwischen Berlin und Paris zum 14. Dezember eingestellt werde – zwei Jahre nach ihrem Start.

Das Unternehmen begründete dies mit der Streichung von Fördermitteln des französischen Staates für den Nachtzugverkehr. Deshalb habe bedauerlicherweise neben der Nachtzugverbindung von Paris nach Berlin auch die Verbindung von Paris nach Wien nicht mehr angeboten werden können.

Zuvor war das Wiederaufleben der Nachtzüge in Europa vor allem auf das Konto der ÖBB zurückgegangen. Sie hatten 2016 die letzten deutschen Schlafwagen aufgekauft, um sie zu renovieren. Zudem ließ sie von Siemens moderne Schlafwagen entwickeln, die unter anderem abschließbare Einzelkabinen und Familienabteile bieten. (afp/red)