Abgeordnetenhauswahl in Berlin begonnen – Fortsetzung von rot-rot-grün möglich

Foto: UWE ANSPACH/DPA/AFP via Getty Images

Es wird gewählt. Foto: UWE ANSPACH/DPA/AFP via Getty Images

Parallel zur Bundestagswahl hat am Sonntag in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus begonnen. Insgesamt sind rund 2,45 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller verabschiedet sich aus der Landespolitik und macht den Weg für SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey frei, die mit der SPD bereits seit einigen Wochen in den Umfragen führte.

Dahinter folgten die Grünen, die sich im Vergleich zur letzten Wahl deutlich auf 17 bis 19 Prozent verbessern könnten. Auf den dritten Platz kam in den Erhebungen die CDU mit 15 bis 17 Prozent. Bleibt es beim vorhergesagten Ergebnis, könnte die Partei unter ihr Ergebnis von 2016 fallen – der schlechteste Wert der Berliner CDU überhaupt. Auch der Linken dahinter drohen geringe Verluste.

Die AfD erreichte bei der letzten Wahl aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis, könnte jedoch nun einige Prozentpunkte verlieren. Im Abgeordnetenhaus wäre die Partei aber weiterhin vertreten, ebenso die FDP.

Die Liberalen können sich zudem Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen – für den Fall, dass nach der Wahl eine Koalition mit SPD und CDU zustande kommt. Genauso möglich wäre den Umfragen zufolge eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition.

Die Berliner wählen neben Bundestag und Abgeordnetenhaus auch ihre Bezirksverordnetenversammlungen. Zudem wird über den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ abgestimmt. (afp/oz)

