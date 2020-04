Abschiebungen: Linkspartei bezeichnet Verwendung von Handfesseln als Brutalität

Das Vorgehen der Behörden bei Abschiebungen wird nach Einschätzung der Linkspartei immer brutaler. Deren Innenexpertin Ulla Jelpke wies am Mittwoch in Berlin darauf hin, dass immer häufiger körperliche Gewalt angewendet und dafür technische Hilfsmittel wie Hand- und Fußfesseln genutzt würden. Sie berief sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion.

Demnach wurden 2019 in 1764 Fällen Hand- und Fußfesseln, Stahlfesseln oder sogenannte Bodycuffs eingesetzt, um Abschiebungen gegen den Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. 2018 habe diese Zahl bei 1231 gelegen, 2015 noch bei 135. „Diese Brutalisierung der Abschiebepolitik ist besorgniserregend und muss schnellstens gestoppt werden“, erklärte dazu Jelpke.

Immer mehr Polizeikräfte nötig

„Auch die Zahl der für die Sicherheitsbegleitung eingesetzten Bediensteten von Bundespolizei und Ländern hat sich in den letzten Jahren merklich erhöht“, erklärte die Linken-Politikerin weiter. Während auf Abschiebeflügen 2017 noch 8100 Beamte eingesetzt worden seien, waren es demnach 2018 schon 10.963 und 2019 sogar 14.074.

Im selben Zeitraum ging die Gesamtzahl der von Polizisten begleiteten Abschiebungen leicht zurück. „Somit werden jene Menschen, die begleitet abgeschoben werden, von immer mehr Polizisten bewacht“, erklärte Jelpke. Ebenso wie der gestiegene Einsatz von Fesselungsmitteln sei auch dies „ein Hinweis darauf, dass bestimmte Abschiebungen mit immer rücksichtsloserer Gewalt erzwungen werden“, kritisierte die Linken-Politikerin.

Linke fordert Bleiberecht

Jelpke äußerte Verständnis dafür, dass Geflüchtete, „denen beispielsweise eine Abschiebung in das Kriegsland Afghanistan droht, sich verzweifelt dagegen wehren“. Ihnen sollte „ein Bleiberecht erteilt werden, anstatt Abschiebungen mit immer repressiveren Mitteln durchzusetzen“, forderte die Linke-Politikerin. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und länger wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft etabliert. Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik.

Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem die Spaltung der Gesellschaft durchgeführt wird. Um die Macht zu ergreifen, kann jedes Versprechen und jeder Kompromiss gemacht werden – das betonte Lenin immer wieder. Um ihre Ziele zu erreichen, sei es erlaubt, skrupellos vorzugehen.

Mittlerweile wurden die öffentlichen Institutionen der westlichen Gesellschaft tatsächlich heimlich von kommunistischen Kräften unterwandert und übernommen. Für eine Weltregierung eintreten, die Rolle der Vereinten Nationen bewusst übertreiben, die Vereinten Nationen als Allheilmittel zur Lösung aller Probleme in der heutigen Welt darstellen – all das ist Teil eines Versuchs, Gott zu spielen und die Zukunft der Menschheit durch manipulierende Macht zu gestalten.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]