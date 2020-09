„Absolut menschenverachtend und kriminell“: Neurologin kritisiert Maskenpflicht und Abstandsregeln scharf

Die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung seien brutal, menschenverachtend und an Grausamkeit nicht zu überbieten. Das sagt die Neurologin Margareta Griesz-Brisson. Auf YouTube warnt sie ausdrücklich vor den schweren Folgen, die durch die Maßnahmen bei den Bürgern entstehen würden.

Die Neurologin Margareta Griesz-Brisson übt scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. In einem YouTube-Video benennt die Ärztin auch die Gründe, warum ihrer Ansicht nach die scharfen Maßnahmen „kriminell und menschenverachtend“ seien.

Die gebürtige Rumänin ist während der sozialistischen Diktatur unter Nicolae Ceaușescu aufgewachsen und warnt ausdrücklich vor der Vorgehensweise der deutschen Regierung in Zeiten des Coronavirus. Die Maßnahmen hätten sich als „absolute Katastrophe“ entpuppt, betont sie.

Griesz-Brisson sagt, die Menschen sollten – nun da der Winter ins Haus steht – keine Panik haben, denn: „Für eine Infektion braucht es immer Zwei. Einen Erreger und einen Wirt. Wenn der Wirt stark ist, kann er dem Erreger auf Augenhöhe begegnen.“

„Die Abstände sind an Brutalität nicht zu überbieten“

Und die Gesundheit jedes Einzelnen liege größtenteils in den eigenen Händen.

Durch gute Nahrung, gutes Wasser, Beweglichkeit, Geselligkeit, Freude, Freunde, Liebe und viel, viel frischer Luft können wir unser Immunsystem stärken.“

Doch genau das wäre es, was die Regierung den Bürgern nun verbiete – und geradezu das Gegenteil empfiehlt.

Nämlich: Abstand halten und Mund und Nase bedecken. „Die Abstände sind an Brutalität, Menschenverachtung und Grausamkeit nicht zu überbieten und sind sicherlich in der Geschichte der Menschheit absolut und beispiellos“, so die Ärztin.

Ein Mensch, sagt sie, könne wochenlang ohne Nahrung und tagelang ohne Wasser überleben aber nur wenige Minuten ohne Sauerstoff. Und das Tragen der Maske würde zu einem Sauerstoffmangel führen, und durch das Einatmen der Ausatemluft, zu einer Kohlendioxid Überflutung. Dies würde das menschliche Gehirn dauerhaft schädigen. Die Leistungsfähigkeit und Effizienz einer Person würden abnehmen. Durch diese Maßnahme könnte es in der gesamten Bevölkerung zu einer Steigerung der Demenzfälle kommen.

„Ich trage keine Maske, ich brauche mein Gehirn zum Denken“

Für junge Menschen hätte die Maskenpflicht auch schlimme Folgen. Die Ärztin sagt: „Für Kinder und Jugendliche sind Masken ein absolutes No No“. Denn das Immunsystem brauche den Sauerstoff. Auch das Gehirn brauche den Sauerstoff.

Der Sauerstoffmangel hemme die Entwicklung des Gehirns und würde die Kinder nicht nur am Lernen hindern, auch die Organe wären negativ davon betroffen. Und der dadurch entstandene Schaden könne nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie sagt: „Einem Kind oder Jugendlichen den Sauerstoff zu rauben, oder auch nur einzuschränken ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern absolut kriminell“.

Zudem würde die Maske gar nicht vor den Viren schützen. Viren hätten eine Größe von 0,08 Mikrometern, während die Poren herkömmlicher Masken eine Größe von 80 bis 500 Mikrometer hätten.

Ich trage keine Maske, ich brauche mein Gehirn zum Denken. Ich will meinen Patienten mit klarem Kopf und mit klarem Verstand entgegentreten und nicht mit einer Kohlendioxid Narkose“, so die Ärztin.

Für einen Maskenzwang müssten gravierende Gründe vorliegen, die es aber aktuell nicht gebe.

Neurologin kritisiert Merkel scharf

Neurologin Griesz-Brisson übt auch in Bezug auf die angekündigte Corona-Impfung scharfe Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Was wissen Sie von Viren und Impfungen?“, fragt sie in Richtung der Kanzlerin. Sie erklärt, dass sie als Ärztin oft mit Eltern zu tun hätte, deren Kinder durch Impfungen behindert seien. Eine Physikerin – wie Angela Merkel es ist – könne nicht über die Gesundheit eines ganzen Volkes entscheiden, dafür gebe es Ärzte.

Es wäre für Deutschland endlich an der Zeit „aufzuwachen“. Für die Ärztekammer, Gesundheitsämter und Krankenkassen. Es wäre ihre Pflicht gewesen „diesem Wahnsinn von Anfang an mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten.“ Doch genau das Gegenteil sei der Fall.

Griesz-Brisson warnt die deutschen Bürger vor der weiteren Entwicklung, da eine „Finanzdiktatur“ wie sie derzeit installiert werde, den Menschen nicht einmal die Luft zum Atmen lassen würde. Die Ärztin appelliert an die Bevölkerung:

Wach auf Deutschland du bist ein so wunderbares Land und ein so wunderbares Volk.“



Das Video wurde, in nur einem Tag (Stand: 26. September), über 160.000 Mal aufgerufen und 19.000 Mal geteilt. Zudem zählte der Beitrag knapp 3.000 Kommentare. Viele User bedankten sich bei der Ärztin für die Ausführungen.

Anmerkung der Redaktion: Das Originalvideo mit den über 160.000 Aufrufen wurde von YouTube entfernt. Es heißt, der Inhalt verstoße gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform: https://www.youtube.com/watch?v=R5FjKIpkvIE

