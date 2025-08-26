Logo Epoch Times

ADAC: Am letzten Augustwochenende zäher Verkehr aus Urlaubsregionen

In Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gehen die Ferien zu Ende. Der ADAC warnt vor hoher Staugefahr.

Zum Wochenende rechnet der ADAC wieder mit mehr Staus auf den Autobahnen.

Foto: Peter Kneffel/dpa

Redaktion
Der ADAC erwartet am letzten Augustwochenende zahlreiche und lange Staus auf der Heimreise aus den Urlaubsregionen. In Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nähern sich die Ferien dem Ende, wie der Autoklub in München mitteilte.
Auch in Richtung Süden sei mit sehr lebhaftem Reiseverkehr zu rechnen, da in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien noch zwei weitere Wochen andauern.

Am 30. August letztes Lkw-Fahrverbot am Samstag

Dadurch treffen dem ADAC zufolge Rückreisewellen und Spätstarter aufeinander, sodass besonders in Süddeutschland mit hoher Staugefahr zu rechnen sei. Am 30. August gilt zudem das saisonale Lkw-Fahrverbot an Samstagen letztmals in diesem Jahr.
Auch im benachbarten Ausland stauen sich am letzten Augustwochenende voraussichtlich die Autos. Besonders betroffen sind demnach die Routen nach Deutschland und Österreich, da in Burgenland, Wien und Niederösterreich die Ferien enden.
Zu den Problemstrecken zählen unter anderem die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. (afp/ks)

