Politik » Deutschland AfD: Abgeordneter Otten für die Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten bestimmt

Nach mehreren vergeblichen Anläufen geht die AfD am Donnerstag mit einem neuen Kandidaten in die Wahl des Bundestagsvizepräsidenten. Die Fraktion bestimmte am Dienstag den Bundestagsabgeordneten Gerold Otten zu ihrem neuen Bewerber für das Amt.