AfD-Chef Chrupalla auf Intensivstation: Staatsanwaltschaft bestätigt „Rötung bzw. Schwellung“ am Oberarm

Ein mutmaßlicher Angriff auf AfD-Chef Tino Chrupalla auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern gibt weiter Rätsel auf. Was war geschehen und warum brach der Politiker plötzlich zusammen?

„Er lebt, spricht und liegt auf der Intensivstation“, erklärte Petr Bystron der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag zum Zustand von Tino Chrupalla gegenüber der Epoch Times. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla war vor seiner Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt plötzlich zusammengebrochen. Zuvor sollen zwei schwarz gekleidete junge Männer ein Selfie mit ihm gemacht haben. Die beiden Verdächtigen wurden von der Polizei anschließend festgenommen. Laut einem früheren Video-Statement des früheren Landesvorsitzenden der Partei in Bayern sei vor Ort eine Spritze gefunden worden und die Polizei untersuche, ob dem AfD-Politiker damit möglicherweise etwas gespritzt worden sein könnte.

Rötung und Schwellung am Oberarm festgestellt

In einem gemeinsamen Statement der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wird bekannt gegeben, dass man ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet habe. Aufgrund der derzeitigen Ermittlungslage sei bekannt:

Bei der Veranstaltung in Ingolstadt haben nach dem derzeitigen Kenntnisstand mehrere Personen Selfies mit Herrn Chrupalla gefertigt, bei denen es zu einem leichten Körperkontakt kam. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde. In zeitlichem Abstand hierzu, auf dem Weg zur Bühne, verspürte Herr Chrupalla Schmerzen im Oberarm. Aufgrund weiterer gesundheitlicher Beschwerden wurde Herr Chrupalla zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Ingolstadt verbracht. Am Oberarm konnte eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung festgestellt werden. Die weiteren bislang durchgeführten Untersuchungen verliefen unauffällig.“

Von einer gefundenen Spritze oder Nadel berichtete die Polizei zu diesem Zeitpunkt nichts – was jedoch als sogenanntes Täterwissen gilt und ermittlungstaktische Gründe haben könnte. Allerdings ist bemerkenswert, dass gegen „Unbekannt“ ermittelt werde – bemerkenswert deswegen, weil die zunächst tatverdächtigen beiden jungen Männer den Behörden ja bekannt sind.

Warten auf Ergebnisse von Gutachten, Blutproben und Untersuchung der Kleidung

„Derzeit werden weitere Ermittlungen durchgeführt. Es wurden verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben. Unter anderem wurden Blutproben entnommen und die Kleidung, die Herr Chrupalla gestern bei der Veranstaltung getragen hat, untersucht. Ergebnisse sind noch ausstehend.“

Die bisherige Informationslage beruhe zudem auf Zeugenaussagen von Tino Chrupalla, seinen Personenschützern, einer Ordnerin der Veranstaltung und Teilnehmern derselben. Weiterhin werde hochgeladenes Bildmaterial von Teilnehmern der Veranstaltung ausgewertet und weitere Zeugen vernommen.

Hier wird #Chrupalla mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht nachdem er augenscheinlich zusammen gebrochen ist. Quelle: Steven Hellmuth https://t.co/JCUzBCIgGE pic.twitter.com/LiYavYFH5O — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) October 4, 2023

„Hass und Hetze“-Vorwürfe

Die rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst erklärte auf Facebook: „Die Polizei untersucht, ob es ein Anschlag aus den Reihen der Gegendemonstranten war.“ Sie verweist in ihrem Beitrag auf eine Gegenkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes „Demokratie und Solidarität“, bei der unter anderem neben der SPD, den Jungsozialisten, den Grünen und der Linken auch die CSU Ingolstadt, die FDP und die Freien Wähler mit von der Partie waren.

Die Abgeordnete Höchst schreibt: „Meine Frage an alle Beteiligten am verbalen AfD Lynchmob: SEID IHR DANN ZUFRIEDEN? Sind Sie dann zufrieden, die Damen und Herren von der sogenannten @ZIVILGESELLSCHAFT und der Antifa sowie deren Geld- und Taktgeber im Schloß Bellevue, im Bundestag, in den Kirchen und den Gewerkschaften?“

Ähnlich formulierte es auch der österreichische Politiker und politische Kommentator Gerald Grosz in einem Video-Statement: „Zufrieden? Mit Ihrem Hass, mit Ihrer Hetze? Mit Ihrer Diffamierung politisch Andersdenkenden?“

Auch der Journalist Boris Reitschuster, ehemals langjähriger „Focus“-Chef in Moskau und bestens vertraut mit den Machenschaften eines diktatorisch geführten Staates, ist entsetzt von dem Vorfall und sprach von einem „Informations-Nebel“, der sich um die Angelegenheit legt. Es erschüttere ihn, dass man heute als Oppositionspolitiker in Deutschland „Angst um seine Gesundheit, wenn nicht gar um sein Leben haben muss“.

Injektions-Anschlag vermutet

Reitschuster sprach mit zwei Augenzeugen, die angaben, dass die beiden jungen Männer ein Selfie mit Chrupalla machen wollten. Kurz darauf sei Chrupalla auf den Boden gestürzt. Die beiden Tatverdächtigen seien vorübergehend festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und bis auf die Unterhose untersucht worden. Währenddessen untersuchte die Polizei akribisch die Umgebung des Vorfalls. Anschließend wurden die beiden jungen Männer wieder laufen gelassen.

Ein Parteiinsider habe Reitschuster gegenüber erklärt: „Im Moment gibt das BKA keine Auskünfte. Es war vermutlich eine Injektion in den Oberarm mit noch unbekannter Substanz, mit anaphylaktischem Schock. Nur die nächsten um ihn Stehenden bemerkten es, als ihm schlecht wurde. Er wurde dann sofort gestützt.“