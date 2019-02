AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel: „Von illegalen Spenden zu sprechen, ist ein ziemliches Theater“

Laut der „Zeit“ gab Weidel zu, dass Fehler in den Abläufen passiert seien. Allerdings von einer Parteispendenaffäre zu sprechen sei für sie „ein ziemliches Theater“ und das Ganze mute sie doch recht lächerlich an, so Weidel am Rande des Landesparteitags der AfD-Baden-Württemberg. Die anderen Parteien würden „Millionenbeiträge“ beziehen. Außerdem sei das Geld schon vor langer Zeit zurückgezahlt worden, zitiert sie die „Zeit“.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt aktuell noch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Dabei richten sich die Ermittlungen gegen Weidel und andere Mitglieder ihres AfD-Kreisverbandes am Bodensee.

Illegale Spende wurde zurückgezahlt statt unverzüglich gemeldet

Die AfD bestätigte im November Medienberichte, denen zufolge eine Schweizer Pharmafirma im Jahr 2017 rund 130.000 Euro an den betreffenden AfD-Kreisverband überwiesen hatte. Das Geld wurde entsprechend dem Medienbericht im Frühjahr 2018 von der AfD zurückgezahlt.

Hintergrund ist, dass Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien laut dem deutschen Parteiengesetz illegal sind.

Laut Parteiengesetz hätte der Kreisverband die Spenden an die AfD-Bundeszentrale melden müssen. Die Bundeszentrale wiederum hätte laut dem Parteiengesetz „unverzüglich“ den Bundestag informieren müssen und an diesen auch das „illegale Geld“ unverzüglich weiterleiten müssen. Jedoch zahlte der AfD-Kreisverband die Beträge direkt zurück.

Staatsanwaltschaft bezweifelt Echtheit der genannten Spendernamen

Die AfD hatte dem Bundestag kürzlich die Namen von 14 deutschen und anderen EU-Bürgern vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft hegt allerdings Zweifel an den Angaben. Medienberichten zufolge haben angebliche Gönner bestritten, der Partei Geld gespendet zu haben.

Der Zeit gegenüber sprach Weidel davon, dass in ihrer Partei noch „recht viel Unerfahrenheit“ mit dem Parteienrecht und dem Parteienfinanzierungsgesetz herrsche.

Sie geht davon aus, dass die Bundestagsverwaltung das auch berücksichtigen werde, weil die AfD keine professionellen Strukturen habe, wie es bei anderen Parteien der Fall sei. „Das muss sich alles setzen“, so Weidel gegenüber der „Zeit“. (er)