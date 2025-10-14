Logo Epoch Times

vor 32 Minuten

Wehrdienst: SPD und Union zufrieden mit Kompromiss zum Wehrdienst

vor 36 Minuten

Beratungen von Trump und Selenskyj am Freitag in Washington

vor einer Stunde

Google will in Indien größtes KI-Rechenzentrum außerhalb der USA bauen

vor einer Stunde

Fünf Jahre Haft für Lieferung von Kriegswaffen und Waffenteilen in Köln

vor 2 Stunden

Leiche des verschwundenen Kindes gefunden: Polizei geht von Straftat aus

vor 2 Stunden

Lufthansa-Chef: E-Fuels gehören in Flugzeuge statt in Autos

vor 2 Stunden

Gesamtmetall-Präsident Wolf gibt Amt mit sofortiger Wirkung auf

vor 2 Stunden

Jugendschutz bei Instagram künftig wie bei Kinofilmen

vor 3 Stunden

Aktivrente soll 168.000 Menschen zur Weiterarbeit über Rentenalter hinaus motivieren

vor 3 Stunden

EU-Millionenstrafe gegen Gucci, Chloé und Loewe

Logo Epoch Times
Umfragewerte

Forsa: AfD liegt weiter vor Union - Merz mit neuem Tiefstwert

Die AfD hält ihren Vorsprung vor der Union und nur 25 Prozent sind mit der Arbeit von Merz zufrieden. Auf die Wirtschaft schauen schauen die Befragten ebenfalls mit wenig Hoffnung.

top-article-image

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die AfD bleibt in der von Forsa gemessenen Wählergunst mit 26 Prozent stärkste Partei. Die Union verharrt in der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv bei 24 Prozent und liegt damit weiter hinter der AfD. SPD (13 Prozent), Grüne (12 Prozent) und Linke (12 Prozent) folgen mit deutlichem Abstand. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen ist mit 23 Prozent erneut hoch.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verliert unterdessen weiter an Rückhalt: Nur noch 25 Prozent der Bundesbürger sind der Erhebung zufolge mit seiner Arbeit zufrieden – ein neuer Tiefstwert. 71 Prozent äußern Unzufriedenheit.

Pessimismus mit Blick auf Wirtschaft

Auch die wirtschaftlichen Erwartungen bleiben trüb: 62 Prozent der Befragten rechnen mit einer Verschlechterung der Lage, nur 18 Prozent mit einer Verbesserung. Damit erreicht die Wirtschaftsstimmung zwar einen minimal besseren Wert als in den Vorwochen, bleibt aber klar im negativen Bereich.
Bei den wichtigsten Themen dominieren der Krieg in der Ukraine (36 Prozent) und die Entwicklungen im Nahen Osten (36 Prozent), gefolgt von der Arbeit der Bundesregierung (29 Prozent) und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage (25 Prozent).
Die Daten wurden vom 7. bis 13. Oktober 2025 erhoben. Datenbasis: 2.500 Befragte. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.