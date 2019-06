AfD: Regierungsantwort zu deutschem Schienennetz offenbart rein „westdeutschen Blick“

Die AfD wollte in ihrer Kleinen Anfrage vom 3. April 2019 (Drs. 19/9369) wissen, welche zu einem früheren Zeitpunkt einmal zweigleisigen Bahnstrecken in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges zu eingleisigen Strecken zurückgebaut wurden.

Der Rückbau sei, so die AfD, zum Teil auf die Teilung Deutschlands zurückzuführen, als deren Folge der zweigleisige Betrieb unrentabel wurde. Zum Teil sei er auch auf Demontagen im Rahmen von Reparationsleistungen zurückzuführen. Bei der Anfrage an die Bundesregierung wurde keine Beschränkung auf eine Region in Deutschland genannt und man erfragte den Zeitraum nach Ende des zweiten Weltkrieges bis jetzt.

Nur zurückgebaute Schienenstrecken in Westdeutschland werden genannt

In der Antwort des Verkehrsministeriums werden allerdings lediglich Strecken genannt, die auf westdeutschem Gebiet liegen und die seit 1953 zurückgebaut wurden. Bis 1993 zurückgebaute Strecken auf ostdeutschem Gebiet finden gar keine Erwähnung.

Angaben zum Zeitraum zwischen 1945 und 1953 fehlen völlig. Dabei gibt es zahlreiche Beispiele zurückgebauter Strecken in Ostdeutschland. Dazu gehören beispielsweise die Strecken Berlin-Stettin, Lübbenau-Görlitz oder Bützow-Stettin.

Auch die bekannte Strecke Berlin-Stettin wird in der Anlage nicht erwähnt. Dabei ist der zweigleisige Ausbau zwischen Angermünde und Stettin sogar im Bundesverkehrswegeplan 2030 im vordringlichen Bedarf enthalten.

Einen Hinweis auf eine etwaige schwierige Datenlage, die diese Beschränkung erklären würde, gibt es nicht. Der bahnpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Wolfgang Wiehle will die fehlenden Auskünfte über eine Nachfrage einholen. (er)