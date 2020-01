AfD scheitert mit Antrag zur „klassischen Familie“ im Brandenburger Landtag

Ein Selbständiger Entschließungsantrag der AfD-Fraktion sorgte am 22. Januar für Diskussionen im Landtag Brandenburg. In dem Antrag (Drucksache 7/476) forderte die Partei ein Bekenntnis zur Familie.

Der Landtag sollte unter anderem feststellen, dass die Familie aus Mutter, Vater und Kind/Kindern „immer noch das am häufigsten angestrebte Lebensmodell“ ist. Aufgrund sinkender Kinderzahlen, der Abwanderung jüngerer Personen und wegen der stark zunehmender Anzahl von Rentnern würde das Durchschnittsalter der Brandenburger erheblich ansteigen. Gleichzeitig ginge die Zahl der Erwerbstätigen, die als „Steuerzahler die Stütze unserer märkischen Gesellschaft bilden“, zurück. Daher müsse die Erhöhung der Geburtenrate ein Hauptanliegen der Politik sein, so die AfD.

Nach der Diskussion wurde der Antrag der AfD mehrheitlich abgelehnt.

Erfahrungen zeigen: Familienpolitische Leistungen erhöhen die Geburtenraten

Familien würden durchschnittlich deutlich mehr Kinder als „jedes andere Lebensmodell“ hervorbringen, so die AfD. „Die klassische Familie aus Vater, Mutter und Kindern hat als Eckpfeiler unserer Gesellschaft seit jeher eine grundlegende Bedeutung für unser Miteinander“, sagte Birgit Bessin. Und:

Nur starke, traditionelle Familienverbände sind ein Garant für eine kinderreichere Gesellschaft.“

Die Partei nahm Bezug auf familienpolitische Maßnahmen in anderen Ländern. Zwischen 1999 und 2017 habe beispielsweise Russland dadurch seine Geburtenziffer von 1,16 auf 1,76 erhöht. Auch in Dänemark, Schweden und Frankreich seien durch Mehrausgaben für familienpolitische Leistungen höhere Geburtenraten erreicht worden.

Insoweit forderte die AfD eine Stärkung von Familien und des Prinzips der Ehe, aber auch von alleinerziehenden Müttern und Vätern. Diese sei „unabdingbar“. Ein Widerspruch zwischen der Förderung der klassischen Familie gegenüber anderen Arten der Lebensführung sah die Partei nicht.

Grünen-Politikerin wirft AfD „Stimmungsmache“ vor

Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Sahra Damus (Grüne) sagte zu dem Antrag laut „queer.de“ :

„Wünschen Sie sich vielleicht auch in eine Zeit zurück, in der Homosexualität verboten war? Meine Herren und wenige Damen der AfD, diese Zeiten sind vorbei und sie werden auch nicht durch ihre Anträge wieder kommen.“ Sie warf der AfD „Stimmungsmache“ vor.

Ilona Nicklisch (BVB/Freie Wähler) hielt es aus ihrer „christlichen Überzeugung“ für bedauerlich, dass „traditionellen Strukturen weniger gelebt werden“.

Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte: Familie sei „immer da, wo Kinder sind“. Dazu würden auch Migranten- und Flüchtlingsfamilien gehören, „die uns genauso willkommen sind wie Familien, die hier schon immer gelebt haben.“

Eine familienfreundliche Gesellschaft entstünde nicht durch die „Förderung eines Lebensmodells“, sagte Bettina Fortunato (Linke).

Birgit Bessin (AfD) stellte klar, dass ihre Partei „überhaupt keine Probleme mit gleichgeschlechtlichen Paaren“ habe. Ihren Antrag begründete die Partei mit der sehr niedrigen und weit unter dem Bestanderhaltungsniveau befindliche Geburtsrate in Deutschland und Brandenburg. Die Zukunft des Landes sei bedroht.

Künstliche Befruchtungen für Lesben und Singles

Während gestern vor dem Brandenburgischen Landtag über die Geburtenraten und Familien diskutiert wurde, stimmte in Frankreich die Nationalversammlung in der Nacht zu Donnerstag der Senat einem Gesetzesvorschlag der Regierung in erster Lesung zu. Damit sollen auch Lesben und Singles ihren Kinderwunsch verwirklichen können. Allerdings solle die künstliche Befruchtung für Lesben und alleinstehende Frauen nur bei Unfruchtbarkeit oder einer anderen medizinischen Indikation von der Krankenkasse bezahlt werden.

Dieser Passus könnte von der Nationalversammlung wieder gekippt werden. Sie hat nach den nun anstehenden zweiten Lesungen im Parlament das letzte Wort. Die Erweiterung der künstlichen Befruchtung ist ein Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron.

Kritisiert wurde das Vorhaben unter anderem von der katholischen Kirche. Zuletzt gingen zehntausende Menschen gegen die Pläne auf die Straße. (afp/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Eine stabile Gesellschaft beruht auf stabilen Familien – denn Eltern vermitteln ihren Kindern traditionelle Tugenden wie Dankbarkeit, Geduld, Ausdauer und vieles mehr. Wer die Familien zerstört, zerstört die Gesellschaft. Die hübschen Begriffe „Freiheit“, „Befreiung“ und „Liebe“ fördern jedoch untergründig die völlige Aufgabe der persönlichen moralischen Verantwortung. In den 60er Jahren hieß es „Make love, not war.“

Ein von der amerikanischen „Heritage Foundation” veröffentlichter Bericht zeigt anhand detaillierter statistischer Daten, dass die von Feministinnen so stark befürwortete Wohlfahrtspolitik in der Realität die Zahl der Ein-Mutter-Haushalten fördert. Das geht bis zur Bestrafung von Paaren, die heiraten, da sie weniger Sozialleistungen erhalten. Die Regierung hat den Vater durch die Sozialhilfe ersetzt.

Die Sozialpolitik hat Familien, die in Armut leben, nicht geholfen. Stattdessen hat sie einfach die ständig wachsende Zahl von Alleinerziehenden gefördert. Da die Kinder aus solchen Haushalten selbst armutsgefährdet sind, kommt es zu einem Teufelskreis der zunehmenden Abhängigkeit von staatlichen Beihilfen.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]