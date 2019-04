AfD startet in Offenburg ihren Europawahlkampf

Die AfD startet am Samstag (17.00 Uhr) in Offenburg ihren Europawahlkampf. Der Spitzenkandidat für die Europawahl, Parteichef Jörg Meuthen, will in der Oberrheinhalle zentrale Positionen und Aktionen der AfD im Vorfeld der Wahl am 26. Mai vorstellen.

An der Veranstaltung nimmt auch der Ko-Bundesvorsitzende Alexander Gauland teil. Zudem will die AfD eine deutschlandweite Plakatkampagne unter dem Motto „Freiheit statt Brüssel“ starten.

Die AfD erreicht in Umfragen zur Europawahl aktuell eine Zustimmung zwischen zehn und elf Prozent. Sie war bei der Wahl 2014, nur ein Jahr nach der Parteigründung, auf sieben Prozent gekommen und mit sieben Abgeordneten in das EU-Parlament eingezogen. Wegen der 2015 erfolgten Spaltung der Partei ist Meuthen aktuell der einzige Europaabgeordnete der AfD. (afp)